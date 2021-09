Jury " Top Model " wyłoniło właśnie półfinałowy skład 9. edycji. W dzisiejszym odcinku z programu odpadło aż dwoje uczestników! Modele i modelki musieli zmierzyć się w aż trzech trudnych konkurencjach. Zobaczcie, co wydarzyło się w 10. odcinku i kto pożegnał się z programem tuż przed wyjazdem na fashion week. Zobacz także: "Top Model": Wstrząsające wyznanie Oli Żuraw: "Jestem córką ofiary gwałtu i usiłowania morderstwa" Karolina Płocka i Mariusz Jakubowski odpadają z "Top Model 9" Wielki finał "Top Model" zbliża się wielkimi krokami. W 10. odcinku, tuż przed półfinałowymi zadaniami odpadło aż dwoje uczestników. Modele i modelki musieli zmierzyć w trzech sesjach zdjęciowych. Pierwszą z nich była sesja komercyjna, w której uczestnicy prezentowali odzież. Najlepiej poradzili sobie Weronika Kaniewska oraz Dominic D'Angelica. Drugim zadaniem było wykonanie artystycznego makijażu przy pomocy profesjonalistów. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się być Patrycja Sobolewska. Trzecim zadaniem, ocenianym już na panelu jurorskim, była sesja w muzeum dedykowana magazynowi Vogue. Zdjęcia miały na celu odzwierciedlać to, co widoczne było na muzealnych obrazach. Ostatecznie decyzją jurorów z programem musieli pożegnać się Karolina Płocka oraz Mariusz Jakubowski. Oto co Karolina Płocka usłyszała na panelu jurorskim: - Na obrazie mamy dystyngowaną nieco zblazowaną damę. Ty wyglądasz na przestraszoną. - Filip Niedenthal, redaktor naczelny Vogue Polska - W takich portretach zazwyczaj zawsze jest coś nieuchwytnego, co przyciąga, że chcesz na ten obraz znowu spojrzeć i tego mi brakuje na tym zdjęciu. Jest za ładnie i za poprawnie. - Kasia Sokołowska - Miała wyjść młoda dama z różą a ja widzę...