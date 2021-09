"Top Model": Nagie zdjęcia żony ministra to jeszcze nic! Zobaczcie, co Marianna Schreiber napisała teraz

Ze wszystkich uczestniczek "Top Model" to o niej jest dziś najgłośniej. Zobaczcie, co napisała teraz na Instagramie. Kolegom męża z pewnością się nie spodoba.

28-letnia Marianna z Warszawy marzyła o modelingu od wczesnej młodości. W końcu postanowiła spełnić marzenie i trzeba przyznać, że do "Top Model" weszła naprawdę mocno. Chyba żaden z uczestników hitu TVN nie wzbudza aż tyle emocji, co ona.

Masakra, mąż mnie zabije - mówiła na wizji Michałowi Pirógowi. - Mąż nic nie wie. Wydaje mi się, że nie do końca by we mnie uwierzył.

Nic dziwnego, jej maż Łukasz jest… członkiem rządu Mateusza Morawieckiego, i to ważnym - jest przewodniczącym Komitetu Stałego i sekretarzem Rady Ministrów. A jego rząd istnieje dzięki partii, która w ostatnich tygodniach próbuje przeforsować prawo nazywane „Lex TVN”, dzięki któremu obecny właściciel może stracić możliwość prowadzenia stacji TVN.

Rodzina państwa Schreiberów musi przeżywać trudne dni, a kolejne wpisy Marianny w mediach społecznościowych chyba ich nie ułatwiają. Ledwie w poniedziałek pokazała się na zdjęciu całkiem nago, a we wtorek… napisała podziękowania dla jednego z najważniejszych polityków opozycji! Zobaczcie sami.

Marianna Schreiber dziękuje Rafałowi Trzaskowskiemu

Żona ministra Schreibera wie jak podgrzewać zainteresowanie swoją osobą. Marianna jest ostatnio bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Odpowiada na pytania obserwatorów jej konta, zamieszcza też kolejne zdjęcia i oświadczenia.

W poniedziałek sporym echem odbiło się nagie zdjęcie uczestniczki "Top Model", które sama pokazała na Instagramie. Widzimy na nim jak leży na sofie, na plecach, nie zakrywając biustu. Fotka trafiła już na okładkę tabloidów sprawiając, że jeszcze więcej osób dowiedziało się o niezależnej żonie PiS-owskiego ministra. W jej wypowiedziach i komentarzach pojawia się też coraz więcej odważnych stwierdzeń, otwarcie deklaruje np. wsparcie dla walki o prawa kobiet.

Kolegom ministra, a pewnie i jemu samemu nie spodoba się pewnie również jeden z ostatnich wpisów, w którym dziękuje… Rafałowi Trzaskowskiemu, który rok temu walczył jak równy z równym o urząd prezydenta z Andrzejem Dudą. Czym obecny prezydent Warszawy zasłużył sobie na podziękowania od Schreiber? Chodzi o jego wypowiedź dla Radia Zet, gdzie wsparł Mariannę.

Jego żona (ministra-red.) jest niezależna i ma prawo do tego, by realizować swoje aspiracje - mówił w audycji Gość Radia Zet.

Gwiazda Top Model odwdzięczyła się długimi podziękowaniami.

Dziękuje Prezydentowi Miasta, które jest dla mnie niesamowicie ważne a w reszcie miejsca w którym żyję @trzaskowskirafal za, właśnie… za wsparcie ? Mam nadzieję, że tak jak Pan Prezydent powiedział, ludzie mają prawo do tego aby być niezależni oraz do tego by realizować swoje aspiracje bez względu na to jakie osoby publiczne są w ich rodzinach - pisze m.in.

Co minister Schreiber sądzi o występie żony w "Top Model"?

Jak myślicie, czy minister doceni jej kolejne odważne wypowiedzi? Jurorzy "Top Model" dostrzegli już odwagę kobiety i zdecydowali się zaprosić ją do kolejnego etapu. To, co minister sądzi o udziale żony w programie, zdradziła sama uczestniczka, w rozmowie z "Faktem".

Cenię w swoim związku otwartość, dlatego też poinformowałam męża o wszystkim, po powrocie z castingów. Mąż mnie wspiera w wielu kwestiach, choć w tej niekoniecznie. Dobrze wiedział, że nie jest to przychylne jego karierze. Mówiłam to już w mediach społecznościowych, że są rzeczy, które nie wypada robić żonom polityków. Ja gdzieś tam przełamałam ten stereotyp - mówiła Schreiber dla "Faktu".

Kibicujecie żonie ministra w "Top Model"?