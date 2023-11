A to niespodzianka! Jak dowiedział się "Flesz", Tomasz Karolak weźmie udział w trzeciej edycji programu "Azja Express". Jeszcze nie wiadomo z kim w parze pojedzie gwiazdor, wiadomo za to, że program tym razem mimo swojej nazwy odbędzie się nie w Azji, a w Ameryce Południowej. W Boliwii, Wenezueli i Peru. Karolak znany jest z zamiłowania do podróży. Wiele lat temu wybrał się na "męską wyprawę" do Palestyny. Towarzyszył mu wówczas aktor Wojciech Błach. Czy i tym razem panowie ruszą razem w podróż?

Ale to nie jedyna niespodzianka w życiu zawodowym Tomasza. Jak dowiedział się "Flesz", Tomasz znów zagra w kontynuacji serialu, który przyniósł mu wielką popularność. Domyślacie się w którym? Odpowiedź znajdziecie w najnowszym "Fleszu".

Tomasz Karolak wystąpi w programie "Azja Express 3"

