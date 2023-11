Przed nami weekend z "The Voice of Poland" - zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zobaczymy po 2.odcinki show. Przed trenerami - Michałem Szpakiem, Marysią Sadowską, Baronem i Tomsonem oraz Andrzej Piasecznym, staną uczestnicy, którzy marzą o zrobieniu kariery na scenie muzycznej. Kto to będzie?

Reklama

"The Voice of Poland" - zwiastun show z Michałem Szpakiem

W odcinku zaśpiewa m.in. drobna blondynka pracująca w… firmie ochroniarskiej. Na co dzień dba o bezpieczeństwo podczas koncertów, postanowiła jednak spróbować sił po drugiej stronie i stanąć na scenie. Podczas przesłuchań w ciemno scena „The Voice of Poland” nie raz zapłonie. Jeden z uczestników pokaże, jak powinno się śpiewać heavy rock. Choć ma już swój zespół, grający ciężką muzykę, to w jego duszy gra także muzyka klasyczna. Jego przygoda ze śpiewaniem zaczęła się w chórze kościelnym. Czy ksiądz, który odkrył w nim muzyczny talent spodziewał się, co zobaczy po upływie lat?

Kolejny odcinek "The Voice of Poland" już w sobotę 23 września o 20:05 w TVP2. A następny odcinek wyjątkowo w niedzielę 24 września o 20:05 w telewizyjnej Dwójce! Zobaczcie zwiastun show!

ZOBACZ: Tomasz Kammel udziela prywatnych lekcji Michałowi Szpakowi? Znamy prawdę!

Michał Szpak na planie "The Voice of Poland"

Instagram