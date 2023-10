Już w najbliższą sobotę czekają nas pierwsze bitwy oraz sing offy 4. edycji "The Voice Kids". Na pierwszy ogień idzie drużyna Cleo! Mamy dla Was przedpremierowy fragment jednego z występów. Oliwia Jarosz, Kuba Czernek i Roksana Wojtkowska nieźle podnieśli poprzeczkę! Ich interpretacja "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera wbiła jurorów w krzesła.

Szczególnie poruszony występem był Dawid Kwiatkowski, który również na na swoim koncie cover tej piosenki i to nie w byle jakim duecie, ponieważ z Marylą Rodowicz!

Naprawdę lubię ten utwór. Zwłaszcza jedną wersję (...) Ale to wasza wchodzi do mojej playlisty „Naprawdę ulubione” - zaśmiał się, co udzieliło się wszystkim zgromadzonym w studiu