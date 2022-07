"Taniec z Gwiazdami": Znamy skład jury! Co z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Hakielem?

"Taniec z Gwiazdami", odcinek 4: Kto dziś odpadnie z show? W czwartym odcinku programu na parkiecie zmierzyło się 8 par, które walczą o Kryształową Kulę. Bezkonkurencyjna byli dziś Natalia Szroeder i Jan Kliment oraz Paulina Chylewska oraz Jacek Jeschke, którzy decyzją widzów pożegnali się z show. Zobacz: "Taniec z Gwiazdami" to hit czy klapa wiosennej ramówki Polsatu? Znamy wyniki oglądalności! Taniec z Gwiazdami - kto odpadł? 21:55 - wyniki! Z programem pożegnali się Paulina Chylewska i Jacek Jeschke! 21:32 - jive wszystkich par! W pojedynku wygrali Marcin Korcz i Wiktoria Omyła. Zgarniają oni do klasyfikacji generalnej otrzymali 3 pkt. 21:30 - Punktacja po wszystkich występach: Natalia Szroeder i Jan Kliment - 40 Paulina Chylewska i Jacek Jeshke - 37 Marcin Korcz i Wiktoria Omyła - 30 + 3 (za jive) = 33 Monika Mariotti i Rafał Maserak - 33 Mariusz Kałamaga oraz Valierija Żurawlewa - 32 Dominika Gwit i Żora Korolyow - 31 Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino - 30 Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska - 27 21:23 - taniec współczesny Marcina Korcza i Wiktorii Omyły. Śpiewała Natalia Szroeder. Przyzwoity technicznie fragment taneczny - mówiła Iwona. Dla mnie było to trochę niezrozumiałe i nudnawe, bo nie przepadam za tańcem współczesnym - mówi Andrzej Grabowski Iwona Pavlović: 6 Andrzej Grabowski: 8 Beata Tyszkiewicz: 8 Michał Malitowski: 8 Razem - 30 pkt. 21:14 - czas na Iwonę Cichosz i Stefano Terrazzino! Para zatańczyła walca angielskiego. Dzisiaj wyjątkowo twoje stopy nie pracowały. Nie trzymałaś ramy. Dzisiejszy rytm walca to flaki z olejem - oceniła Iwona Pavlović. Piękna historia opowiedziana doskonale - mówi Andrzej Grabowski. Iwona Pavlović: 5 Andrzej Grabowski: 9...