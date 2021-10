"Taniec z gwiazdami": Ogromna wpadka Jana Klimenta! Wulgarnie wypowiedział się na temat zwycięzców!

Finał 12. edycji "Tańca z gwiazdami" za nami, a wielkim zwycięzcą okazał się Piotr Mróz. To właśnie do przystojnego aktora i jego tanecznej partnerki, Hani Żudziewicz, powędrowała Kryształowa Kula. Wielu fanów kibicowało Piotrowi Mrozowi, dlatego ten rezultat bardzo ich ucieszył.

Wygląda jednak na to, że do grona fanów tej pary z pewnością nie należy Jan Kliment, który po zakończeniu finału dosadnie skomentował zwycięstwo aktora i jego tanecznej partnerki. Kamery zarejestrowały, jak Jan Kilment podchodzi do Kajry i wypowiada w stronę jej konkurentów niecenzuralne słowa! Fani nie kryją oburzenia zachowaniem tancerza. Zobaczcie, co dokładnie się stało.

"Taniec z gwiazdami": Jan Kliment wulgarnie o zwycięstwie Piotra Mroza

To był niezwykle wyrównany finał "Tańca z gwiazdami". Zarówno Kajra, jak i Piotr Mróz, od początku prezentowali wysoki poziom umiejętności tanecznych i z tygodnia na tydzień mogliśmy oglądać w ich wykonaniu coraz bardziej zaawansowane układy. Po kilkunastu tygodniach intensywnych treningów i programów na żywo, w końcu przyszedł czas, aby poznać zwycięzcę, a tym dzięki głosom widzów, okazał się być Piotr Mróz!

- Hania, bez ciebie nie byłoby mnie w finale. Bez ciebie bym nie wygrał - mówił Piotr. - W "Tańcu z gwiazdami" nie spotkała mnie żadna krzywda. Naprawdę to jest przygoda życia. Dziękuję, że mogłem tu być - powiedział Piotr Mróz po ogłoszeniu wyników.

Piotr Molecki/East News

Podczas finału "Tańca z gwiazdami" pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd, w tym również gwiazdor poprzednich edycji, Jan Kliment, który aktualnie zasiada jako juror w programie "Mam Talent". Tuż po tym, jak program zakończył się w telewizji, na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Facebooku, rozpoczęła się transmisja na żywo. To właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć, jak tancerz podchodzi do Kajry i w niecenzuralnych słowach wyraża swoją dezaprobatę co do zwycięstwa Piotra Mroza i Hani Żudziewicz.

- Ch** im w d**ę. Ja pie****ę - słyszymy w ok. 1:00 minucie nagrania.

Tu możecie zobaczyć transmisję i "wypowiedź" Jana Klimenta (od 1:00 minuty). Uwaga! Nagranie może zawierać treści niestosowne dla widzów niepełnoletnich w postaci wulgarnego słownictwa.

Wpadkę Jana Klimenta szybko wychwycili internauci, którzy nie ukrywają, że są zszokowani słowami wypowiedzianymi z ust tancerza.

- Zobaczcie co powiedział Kliment w 1:00 do Kajry... Chyba nie wiedział, że go nagrywają... Trochę słabo z jego strony - Pan Jan bardzo nieeleganckie zachowanie. To tylko potwierdza, że znane osoby są zupełnie inne przy wyłączonych kamerach. Brak kultury i szacunku do zwycięskiej pary. - Gratulacje dla Hani i Piotra. Ale Jan Kliment to przegiął, jestem ciekawa, jak by się poczuł, jak by ktoś tak o nim powiedział.

A Wy, co myślicie o całej sprawie?