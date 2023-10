W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Sylwia Bomba i Jacek Jeschke za swojego fokstrota zdobyli 27 pkt na 40 możliwych. Gwiazda programu "Gogglebox" i tancerz w rozmowie z Party.pl nie ukrywali swojego zawodu dość przeciętnymi ocenami, ponieważ starali się wypaść jak najlepiej. Co więcej, Bomba tańczyła ze złamanymi żebrami. Czy ma więc żal do jurorów?

Sylwia Bomba ma żal do jurorów "Tańca z Gwiazdami"?

Sylwia Bomba zatańczyła w programie mimo naprawdę poważnej kontuzji, co więcej - w swoim fokstrocie wykonała bardzo trudną figurę, by zdobyć uznanie jurorów. Niestety, nie dostała not, które ją zadowoliły, podobnie i Jacek nie do końca zgadza się z ich ocenami:

Oglądałem nasze wideo z tego występu i taki niesmak pozostaje, bo powiedzieli, że jest dużo lepiej, fajniej, super, te oceny nie do końca nam podpasowały - mówił Jeschke.

