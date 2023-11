Sylwester Wilk "wygrał" pierwszą edycję "Ninja Warrior Polska"! Uczestnik nie wziął udziału w finale, jednak medal zdecydowanie mu się należy. Jeszcze przed emisją show trener personalny uległ poważnemu wypadkowi w wyniku, którego stracił nogę przed kolanem. W dzień finału programu pokazał jak stawia pierwsze kroki z protezą! Wideo podpisał" "To ja wygrałem ten finał". Tylko spójrzcie.

Sylwester Wilk z Ninja Warrior stawia pierwsze kroki

Sylwestra Wilka poznaliśmy w pierwszych odcinkach programu "Ninja Warrior Polska", gdzie uczestnik zmierzył się z podstawowym torem przeszkód. Trener personalny poradził sobie znakomicie z utrudnieniami. Nie wpadł do wody i zakwalifikował się do finału, który mieliśmy przyjemność oglądać we wtorek, 15 września na antenie Polsatu.

Niestety, czekając na zdjęcia do finału programu Sylwester Wilk uległ poważnemu wypadkowi. Trener wracał z pracy do domu na motocyklu. W pewnym momencie jedno z aut jadące przed nim nagle zmieniło pas ruchu. Sylwester nie miał gdzie uciekać i zderzył się z samochodem. Przechodzący obok ludzie pomogli motocykliście, od razu wezwali pomoc. W szpitalu lekarzom nie udało się uratować nogi. Wypadek nie załamał jednak Sylwestra. Trener postanowił tak szybko jak to możliwe znów chodzić.

Zdradzę Wam tajemnicę... To ja wygrałem ten finał ???????????? 2 miesiące i 2 dni po amputacji - napisał Sylwester na Instagramie publikując wideo jak przy pomocy protezy stawia pierwsze kroki.

Sylwester Wilk jest prawdziwym wojownikiem! Miesiąc temu na swoim Instagramie pokazał jak pokonuje ciężkie przeszkody w Runmageddonie. Sylwester nie miał protezy na nodze, a jednak nie bał się wspinać wysoko na opony! Zobaczcie, jak uczestnik show Polsatu radzi sobie z przeciwnościami. Naszym zdaniem zdecydowanie zasłużył na medal!

Sylwester Wilk trenuje pomimo przeciwności.