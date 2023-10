W ostatnim odcinku 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy decyzje wszystkich par i jak wiadomo, Iga i Karol postanowili się rozstać. Podczas finału eksperymentu, Karol bardzo negatywnie ocenił zachowanie Igi i można było odnieść wrażenie, że całą winą za rozpad ich związku, obarczył właśnie ją.

Iga Śmiechowicz ostatnio była gościem w naszym studiu i wyjawiła nam, że niepochlebne słowa Karola na temat jej osoby, sprowadziły na nią ogromny hejt. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostawała nawet groźby!

Mam wrażenie, że on nie zdaje sobie sprawy, jaki hejt na mnie sprowadził swoimi słowami. Mi się wydaje, że on nie zdaje sobie sprawy, jak mocny jest ten hejt. Bo to nie jest hejt, że jesteś brzydka, zachowałaś się strasznie, tylko ludzie wyzywają mnie od psychopatek, grożą mi, że mnie oskarżą o znęcanie nad nim - powiedziała nam Iga.