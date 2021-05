Właśnie dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy bohaterów 5. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niestety, choć początkowo Laura i Maciek zdecydowali się kontynuować swoje małżeństwo, to jednak po zaledwie dwóch tygodniach od spotkania z ekspertami, Laura podjęła decyzję o rozwodzie. Ta informacja mocno zasmuciła chłopaka, który w tamtym okresie zmagał się też z innymi problemami - Maciek miał wypadek samochodowy , w którym poważnie ucierpiał. Internautom jest żal Maćka, co da się zauważyć w komentarzach zamieszczanych przez fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nie znaleźli miłości w programie, czy udało się po nim? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani show komentują decyzję Laury Kiedy Laura i Maciek z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili ekspertom, że chcą być dalej razem, byli w świetnych nastrojach. Nic nie wskazywało na to, że po zaledwie dwóch tygodniach od tego wydarzenia, Laura będzie chciała się rozwieść z Maćkiem. - Ja próbowałem się gdzieś tam do niej dostać, natomiast odczuwałem, że ona jest albo obojętna, albo wręcz przeciwna temu co się dzieje. No i w pewnym momencie już moja motywacja spadła, no i odpuściłem. Dopiero teraz po wypadku spróbowałem jeszcze raz zawalczyć i myślę, że z mojej strony ja nie mam nic sobie do zarzucenia. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby pokazać, że mi zależy, że ja chcę budować ten związek - powiedział zasmucony Maciek. Maciek przyznał, że gdy usłyszał z ust Laury, że chce się z nim rozwieść, zrobiło mu się bardzo smutno. Opowiadał o tym ze łzami w oczach i widać było, że bardzo przeżywa całą sytuację. Dodał...