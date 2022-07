Anita i Adrian są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się w programie " Ślub od pierwszego wejrzenia " i udało im się stworzyć szczęśliwe małżeństwo. Miesiąc temu po raz drugi zostali rodzicami i na świat przyszła ich córeczka, Bianka. Teraz Anita Szydłowska wyznała na Instagramie, że ma "kolejne dziecko"! Ten zaskakujący wpis trzeba przeczytać! Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się założyć własną firmę Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z córeczką i zdradziła, że Bianka właśnie skończyła miesiąc. Okazuje się, że uczestniczka przez ostatnie miesiące pracowała nad sekretnym projektem i teraz pochwaliła się swoim "nowym dzieckiem": Jestem bardzo podekscytowana, bo właśnie dziś Bianka kończy miesiąc, a ja chciałabym podzielić się z Wami moim tajnym projektem i kolejnym "dzieckiem". - zdradziła tajemniczo Anita na Instagramie. Okazuje się, że jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się założyć własny biznes, a jako młodej mamie nie jest jej łatwo! Anita zdradziła, kto był dla niej największą inspiracją! Kilka miesięcy temu była tylko biała kartka i chęć stworzenia czegoś co mogłabym również dać swoim dzieciom. To one były moja inspiracją i motywacja, a dziś chciałabym pokazać Wam moje projekty @atelierbabyfashion (...) Chce wam powiedzieć , że podziwiam tym bardziej wszystkie mamy i firmy tworzace dla dzieci, bo sama wiem ile pracy trzeba w to włożyć!👶🏼👶🏼👶🏼 Zobaczcie urocze zdjęcia młodej mamy i jej córki Bianki! Jak Wam się podobają ubranka i dodatki projektu Anity? Zobacz także: Małgorzata Ohme poprowadzi nowy program w TVN 7 - "Kto odmówi...