Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trafił do szpitala. Zdjęcie, które opublikował w sieci zaniepokoiło fanów. Jak później wyjaśnił - słusznie, ponieważ w domu doszło do wypadku, w wyniku którego uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" boleśnie uszkodził swoją stopę. Teraz głos zarbrała Anita:

Ja leżałam już łóżku i usłyszałam przeraźliwy krzyk i wycie z bólu.

Przerażająca relacja żony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o wypadku Adriana

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trafił do szpitala, po tym jak uległ wypadkowi we własnym domu. Jak wyjaśnił: "Wchodziłem do wanny, by wziąć prysznic (...) lewą nogą się pośliznąłem, a prawa była już nad wanną, w której na dnie leżał odwrócony korek spustowy". Korek wbił się w stopę Adriana całkowicie.

Tak jeszcze w temacie wypadku Adriana... Potwierdza się tylko, że najwięcej wypadków zdarza się w domu. Ja leżałam już łóżku i usłyszałam przeraźliwy krzyk i wycie z bólu (...)

Tomasz Urbanek/DZIEŃ DOBRY TVN/ EAST NEWS

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu pośpieszyła sprawdzić co się stało. Widok, który zastała w łazience był przerażający:

Wchodzę a tam cała wanna we krwi. Szybko telefon na 112 i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Niestety trzeba było samodzielnie przetransportować się do szpitala...

Instagram @anitaczylija

Na szczęście Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uzyskał potrzebną pomoc. Jednak razem z Anitą musieli zrezygnować z planów, które mieli ustalone tuż przed zdarzeniem.

Noga zaszyta, zastrzyk przeciw zakażeniu i teraz antybiotyki i zmiany opatrunków. Mieliśmy już dziś wyjechać, ale trzeba było przełożyć plany, bo jednak samopoczucie najważniejsze...

Życzymy Adrianowi szybkiego powrotu do zdrowia.

VIPHOTO/East News