"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wbiła szpilę Maciejowi. "Gdy ktoś patrzy na ciebie..."

Relacja Marty i Macieja z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku budziła w widzach miłosnego show wiele skrajnych emocji. Momentem przełomowym były kąśliwe uwagi na temat zachowania i wyglądu uczestniczki, które przelały czarę goryczy. Czy Maciej żałuje swojego zachowania w programie? "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej o poniżających komentarzach w stronę Marty "Ślub od pierwszego wejrzenia" z sezonu na sezon budzi coraz więcej kontrowersji, a sympatycy show już w trakcie emisji kolejnych edycji prześcigają się w teoriach na temat dalszych losów swoich ulubieńców. I choć na początku 8. odsłony matrymonialnego eksperymentu TVN widzowie ochoczo kibicowali związkowi Marty i Macieja, teraz jedynie czekają na ich rychły rozwód. Para coraz częściej okazuje sobie niechęć, a po tym, jak Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nazwał Martę "mortadelką" , ta straciła jakiekolwiek chęci na budowanie bliskości z telewizyjnym mężem. Co więcej, małżonkowie nie szczędzą sobie uszczypliwości nie tylko na wizji, ale też przy wyłączonych kamerach. Ostatnio Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wbiła Maciejowi szpilę , naśmiewając się z jego gustu muzycznego. Co na to główny zainteresowany? Fani zapytali Macieja, czy żałuje niewybrednych komentarzy, jakie kierował w stronę programowej żony. - Dlaczego traktujesz Martę w chamski sposób? Sam nie jesteś idealny, a ją krytykujesz" - zapytał Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeden z internautów. Jego odpowiedź była natychmiastowa. - Głośno mówię, co mi się podoba, a co nie... Przecież każdy ma swój ideał. Według Was mówienie o tym jest krytyką? - przyznał....