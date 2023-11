Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wśród fanów często pojawiają się głosy, że to Kornelia i Marek są najlepiej dobraną parą tej odsłony show. Widzowie mają nadzieje, że ta dwójka zdecyduje się na pozostanie w małżeństwie i finał zakończy się w przypadku tej pary happy endem.

Niestety, na niedługo przed finałem programu, u Kornelii i Marka pojawiła się seria poważnych problemów. Te trudne chwile możemy zobaczyć w odcinku, który jest już dostępny na platformie Player.pl. Co dokładnie się wydarzyło? Sprawdźcie poniżej.

UWAGA - Artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

Do tej pory Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wiedli spokojne życie, bez większych zgrzytów i problemów. Niestety, dobra passa nagle została przerwana! Seria problemów, jakie napotkały Kornelię i Marka była prawdziwym sprawdzianem dla ich relacji. Wszystko zaczęło się od niefortunnego wypadku ukochanego pieska Marka, Belli.

W nocy się wydarzyło to, że Bella próbowała wskoczyć do nas do łóżka, a nie był założony ten podest i biedna się odbiła prawdopodobnie o kant łóżka i spadła i to, co miała wcześniej z tą łapą zwichniętą, to teraz ma gorzej. Byłem z nią u nocnego weterynarza w klinice. Prawdopodobnie będzie miała zabieg operacyjny, bo nie jest w stanie na tej łapie ani stać, ani chodzić

- przyznał przed kamerami Marek.