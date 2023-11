Renata Kaczoruk wystąpi w 8. edycji "Tańca z gwiazdami"! Choć program będzie miał swoją premierę dopiero w marcu, giełda nazwisk już ruszyła! Wiadomo, że w show wezmą udział m.in. Krzysztof Gojdź, Antek Smykiewicz czy raper Popek. Na parkiecie pojawi się też ukochana Kuby Wojewódzkiego, Renata Kaczoruk. Modelka wcześniej brała udział w show "Azja Express", gdzie wystąpiła m.in. z Małgorzatą Rozenek i Radkiem Majdanem. Między modelką, a parą doszło do ostrego konfliktu. Co znane małżeństwo sądzi na temat udziału w show Renaty? Czy są zaskoczeni tym, że się zdecydowała? Zobaczcie, co nam zdradzili!

