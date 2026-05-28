Emitowany od ponad 25 lat na antenie Telewizji Polskiej serial M jak miłość zyskał już status produkcji kultowej. Najnowsze dane wskazują jednak, że w porównaniu z ubiegłym rokiem jego oglądalność nieco spadła. Mimo tego telenowela wciąż utrzymuje się w gronie najchętniej oglądanych propozycji stacji i pozostaje jednym z jej największych hitów.

Serial "M jak miłość" od ponad 25 lat na antenie TVP

"M jak miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na antenie TVP w 2000 roku. Produkcja opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków i ich bliskich, a jej akcja toczy się głównie w fikcyjnej Grabinie oraz Warszawie. Przez lata serial stał się jednym z najważniejszych tytułów w ramówce Telewizji Polskiej i zdobył ogromną popularność wśród widzów w różnym wieku.

Choć format telenoweli od lat pozostaje niezmienny, serial wciąż rozwija nowe wątki i bohaterów, starając się utrzymać zainteresowanie publiczności. Mimo upływu lat "M jak miłość" nadal pozostaje ważnym elementem polskiej popkultury i jednym z najchętniej oglądanych seriali obyczajowych w kraju.

Spadek wyników oglądalności "M jak miłość"

Mimo że kolejne sezony "M jak miłość" wciąż przyciągają sporą widownię, najnowsze dane oglądalności są mniej optymistyczne. Statystyki jasno pokazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem serial notuje wyraźny spadek wyników.

Telewizyjna Dwójka emitowała premierowe odcinki M jak miłość dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i wtorki o godz. 20.55 między 8 września 2025 a 25 maja 2026. Średnia oglądalność telenoweli w tym okresie wyniosła 2,43 mln widzów. Dało to TVP2 udział w rynku na poziomie 20,49 proc. w grupie wszystkich widzów i 17,03 proc. wśród widzów w przedziale wiekowym 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przekazały Wirtualne Media.

Z każdym kolejnym zestawieniem widać jednak, że oglądalność stopniowo maleje.

W ubiegłym sezonie telenowelę TVP2 emitowaną w tym samym pasmie między 9 września a 6 maja oglądało średnio 2,6 mln osób, dając Dwójce 21,6 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów i 17,41 proc. w grupie komercyjnej 16-59 czytamy.

