Daria i Filip są jednymi z ulubieńców "Love is Blind: Polska". Para nie tylko powiedziała sobie "tak" przy ołtarzu, ale i jak już wiadomo - nadal kontynuują swoją relację! Coraz śmielej pokazują w sieci swoje obecne życie, podkreślając, że zakochali się w sobie po uszy. Tym razem to Daria zawróciła się do internautów z ważną dla niej wiadomością.

Daria i Filip z "Love is Blind" nadal są razem

Filip i Daria "Love is Blind" wrócili w specjalnym odcinku Reunion, żeby raz na zawsze uciąć spekulacje po finale pierwszej polskiej edycji. W studiu pokazali dłonie z obrączkami, potwierdzając, że po ślubie nadal są małżeństwem. Przy okazji opowiedzieli też, jak wyglądało ich życie po kamerach: od szybkiej przeprowadzki Filipa po trudniejsze tygodnie, gdy zdrowie i praca mocno dały im w kość.

Filip od razu przeprowadził się do mnie. To nie było tak, że czekaliśmy, tylko z hotelu, po ślubie powoli zaczął przenosić do mnie rzeczy. Musieliśmy się gdzieś tam dotrzeć, chociaż już wcześniej w eksperymencie mieszkaliśmy razem, ale naprawdę super. Udało nam się zwiedzić 4 kraje razem. (...) Przez ten niecały rok uważamy, że to jest naprawdę fajny wynik opowiadała Daria podczas Reunion.

Radość widzów po ogłoszeniu Darii i Filipa była ogromna. Fani od początku im kibicowali, a po emisji całego sezonu "Love is Blind" prędko przenieśli się na ich profile w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ich dalsze losy. To właśnie tam Daria podzieliła się swoim szczęściem.

Daria z "Love is Blind" zaskoczyła wiadomością

Od czasu eksperymentu minął już niemal rok. W tym czasie w życiu Darii i Filipa sporo się działo, ale jak się okazało, uczestniczka nie miała jeszcze okazji doświadczyć jednej, bardzo ważnej rzeczy. Na InstaStory obwieściła, że po raz pierwszy będzie pracować w biurze jako mężatka. Nie kryła ekscytacji z tego powodu.

Czekałam na to. Dziś pierwszy raz w biurze jako żona

Zobacz także: Krzysztof i Malika z "Love is Blind" wcale nie zerwali kontaktu po programie. Przyznali to wprost

Jacek z "Love is Blind" wyznał prawdę o relacji z Julitą. Powiedział to wprost o jej narzeczonym