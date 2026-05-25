Ostatni odcinek pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" zatytułowany "Reunion" został wyemitowany przez platformę Netflix 24 maja 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie mogli być świadkami spotkania uczestników eksperymentu kilka miesięcy po nagrywaniu właściwej części programu. Choć telewidzowie dostali kilka satysfakcjonujących odpowiedzi od bohaterów show, to dopiero prywatne materiały, które trafiły do sieci, rzuciły nowe światło na relację Darii i Filipa.

Daria i Filip z "Love is Blind" pokazali prywatne nagranie z wesela

Daria i Filip do dziś mogą chwalić się wyjściem z eksperymentu z największym sukcesem, czyli z miłością. Już w programie oboje powiedzieli sobie "tak" i wspólnie z najbliższymi świętowali rozpoczęcie swojego małżeństwa podczas wesela. Mimo że telewidzowie mogli zobaczyć na platformie Netflix zaledwie urywek z zabawy, to w dzień premiery ostatniego odcinka "Love is Blind" zatytułowanego "Reunion" w mediach społecznościowych Darii pojawiło się nagranie, które nie pozostawia złudzeń.

Na kilkusekundowym filmiku fani Darii i Filipa z "Love is Blind. Polska" mogli zobaczyć parę w trakcie ich wesela. Daria miała już na sobie krótszą sukienkę, Filip zdecydował się na zdjęcie marynarki. Oboje tańczyli w objęciach w centrum parkietu do emocjonalnego utworu Varius Manx pod tytułem "Piosenka księżycowa", nie szczędząc sobie pocałunków. I choć czarno-biały efekt nagrania nie kojarzy się zbyt dobrze, to para na bieżąco pokazuje w swoich mediach społecznościowych, że ich relacja kwitnie i z miesiąca na miesiąc staje się coraz piękniejsza.

Daria z "Love is Blind" zdradziła kulisy eksperymentu

Kiedy stało się już wiadome, że Daria i Filip cały czas kontynuują swoją relację zawartą w trakcie eksperymentu, uczestniczka postawiła na szczerość oraz otwartość, dzieląc się z fanami materiałami obrazującymi rozwój jej relacji z Filipem. Jak sama przyznała na Instagramie: "montaż pokazał urywki, my pamiętamy całość".

Zakochani nie szczędzili kadrów z nagrań ze wspólnych podróży, którym oddali się podczas wspólnych miesięcy spędzanych razem po programie. Daria i Filip z "Love is Blind" pokazali mnóstwo zdjęć.

Dużo działo się wokół nas, ale najpiękniejsze i tak było to, co rodziło się między nami poza kamerami podsumował Filip na Instagramie.