Julita i Jacek w "Love is Blind: Polska" uchodzili za obiecującą parę, ale w finale ona powiedziała „nie” na ślubnym kobiercu. W odcinku Reunion wrócili do tego, co wydarzyło się po „kabinach”, podczas przedślubnego wyjazdu do Grecji. Jacek ujawnił, jaka scena doprowadziła Julitę do łez, oskarżeń o przekraczanie granic i ostrej wymiany zdań. Teraz zdradził, kim była kobieta, która była zamieszana w całą sytuację.

Jacek i Julita z "Love is blind" pokłócili się w Grecji

Julita i Jacek dopasowali się w kabinach "Love is blind: Polska" i chociaż na początku wszystko wydawało się być w porządku, pomiędzy uczestnikami narastały nieporozumienia. Gdy przyszło do decyzji, Julita rzuciła Jacka w dniu ślubu w "Love is blind". Dla widzów to był jeden z tych finałów, po których zostaje w głowie jedno pytanie: co musiało się wydarzyć, że para, która doszła tak daleko, zatrzymała się na ostatnim kroku?

Podczas Reunion para wróciła do wydarzeń po wyjściu z „kabin”, a najmocniej wybrzmiał wyjazd do Grecji, gdzie spotkały się także inne pary z tego samego miłosnego układu. W pewnym momencie Julita przyznała, że Jacek "przekroczył granicę", a po tym, co powiedział, nie jest w stanie już patrzeć na niego w ten sam sposób. Widzowie zastanawiali się, co musiał powiedzieć mężczyzna, by Julita aż tak zmieniła do niego nastawienie, przekreślając dotychczasową relację. Wszystko wyszło na jaw podczas reunion. Co wydarzyło się w Grecji? Okazało się, że punktem zapalnym miała być sytuacja, gdy Jacek, Julita i jeszcze jedna kobieta siedzieli razem. Chodziło o nausznicę, którą Jacek wcześniej podarował tej dziewczynie. Jacek dopytywał, czy jest dobrze założona i zwrócił uwagę, że źle założona może mocno boleć, nawiązując do własnego doświadczenia. Wtedy Julita miała nachylić się w jego stronę, spojrzeć mu w oczy i ścisnąć go za nausznicę. Reakcja Jacka była natychmiastowa i padły wulgaryzmy. W Reunion przyznał, że nie jest dumny z tych słów, zaakceptował odpowiedzialność za to, co powiedział, i podkreślił, że nie powinno to tak wyglądać.

Jacek z "Love is blind" zdradza kulisy awantury w Grecji

Kim była dziewczyna, która towarzyszyła Jackowi i Julicie z "Love is blind" podczas felernej sytuacji? Okazuje się, że nie była to żadna z uczestniczek formatu. Jacek zdradził tajemnicę:

To była dziewczyna z produkcji, która była naszą opiekunką. (...) Dziewczyna, której spodobała się moja nausznica. Pomyślałem, że jej dam. Dziewczyna bardzo koleżeńska, która wtedy miała chłopaka. Tak mi się wydawało, że tam nie było takich sytuacji, że można pomyśleć, że chcę ją podrywać.

Jacek z "Love is blind" przyznał, że do dzisiaj nie rozumie zachowania Julity w tamtym momencie:

Nie wiem z czego wynikało zachowanie Julity, do tej pory się nie dowiedziałem.

