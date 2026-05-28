Malika z "Love is Blind: Polska" to jedna z najszerzej komentowanych uczestniczek pierwszej polskiej edycji show. Już w kabinach dała się poznać jako niezwykle wyważona i znająca swoje cele. Choć jej strategia w show doprowadziła ją do momentu zaręczyn, to niestety od tego etapu życie uczuciowe Maliki jawiło się już tylko w ciemniejszych barwach. Po kilku dniach od emisji odcinka "Reunion" zabrała głos na Instagramie.

Malika z "Love is Blind. Polska" szczerze o zniknięciu z mediów społecznościowych

Po wyemitowaniu na platformie Netflix wszystkich odcinków pierwszej serii "Love is Blind: Polska" poszczególni uczestnicy otrzymali od internautów zarówno bardzo wiele przychylnych, jak i krytykujących ich zachowania wiadomości. Malika bardzo szybko stała się jedną z tych bohaterek programu, która wzbudzała w widzach skrajne emocje. Jedni doceniali ją za niezależność, poukładanie i jasne komunikowanie swoich potrzeb, drudzy zarzucali jej m.in. za dużą kontrolę względem partnera. Ostatecznie związany z nią w programie Krzysztof dopuścił się zdrady, co jeszcze bardziej rozpaliło temat ich relacji w mediach społecznościowych. By tego było mało, w Reunion "Love is Blind: Polska" na jaw wyszły kulisy romansu Krzysztofa i Kingi, z którą chłopak zdradził Malikę jeszcze w trakcie trwania show.

Na kilka dni po zakończeniu programu Malika zabrała głos na swoim Instagramie, tłumacząc, dlaczego w ostatnim czasie "zniknęła z Instagrama".

Jak zauważyliście, trochę zniknęłam z Instagrama, bo potrzebowałam czasu dla siebie po tym wszystkim. Jak pewnie wiecie, ostatni miesiąc nie był dla mnie łatwy sposób, w jaki zostałam pokazana hejty, odcinki, reunion, słuchanie różnych wypowiedzi itd. zaczęła Malika z 'Love is Blind'.

W dalszych słowach zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, dziękując im za otrzymywane na bieżąco wsparcie. Zapowiedziała też, że w najbliższym czasie odpowie na zaległe wiadomości wysyłane do niej w mediach społecznościowych.

ALE gdyby nie Wasze miłe i ciepłe wiadomości pełne wsparcia, byłoby mi o wiele trudniej. Dziękuję każdemu z Was za to, że poświęciliście czas, żeby do mnie napisać i okazać mi wsparcie. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Powoli Wam odpisuję i mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć każdemu z Was napisała uczestniczka show.

Tego samego dnia Malika pokazała też, jak i z kim regeneruje swoje siły po emisji "Love is Blind".

Malika z Martą z "Love is Blind: Polska" na wspólnym wyjeździe w Egipcie

W mediach społecznościowych nie tylko Maliki, ale i Marty z "Love is Blind: Polska" fani zauważyć mogą wspólne relacje uczestniczek prosto z Egiptu. Obie nie ukrywają nie tylko swojej zawiązanej w programie przyjaźni, ale i faktu, że wspólnie spełniają swoje marzenie o zobaczeniu na żywo piramid.

Jestem tutaj, żeby spełniać marzenie 9-letniej Maliki brzmi opis zdjęcia Maliki na tle piramidy.

Warto zaznaczyć, że już wcześniej Marta z "Love is Blind" opublikowała wymowne nagranie z Maliką.

