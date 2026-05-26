Choć pierwsza edycja "Love is Blind. Polska" dobiegła końca, to kulminacja emocji związanych z miłosnymi doświadczeniami uczestników show przypadła na ostatni odcinek zatytułowany "Reunion". Część biorących udział w eksperymencie kobiet i mężczyzn miała szansę pojawić się w studiu kilka miesięcy po nagrywaniu właściwej części programu, by odnieść się do sytuacji ukazanych w poprzednich odcinkach oraz opowiedzieć o swoim życiu po programie. Na kanapach zabrakło Damiana i Marty, która zdecydowała się opublikować pierwsze nagranie po ostatnim odcinku show.

Marta z "Love is Blind" pokazała pierwsze nagranie z Maliką po odcinku "Reunion"

W ostatnim odcinku "Love is Blind" nie pojawiła się jedna z najbardziej lubianych i docenianych przez telewidzów par, Marta i Damian. Oboje nie wytłumaczyli jednoznacznie swojej nieobecności, a o powodach ich zniknięcia podczas "Reunion" milczą również pozostali uczestnicy. Tuż o poranku 26 maja w mediach społecznościowych Marta zdecydowała się pokazać nagranie wraz z Maliką, które zapowiedziały słowami.

Dłużej nie możemy tego ukrywać.

Na nagraniu fani programu mogą zobaczyć Martę i Malikę w hotelowych szlafrokach, z ręcznikami na głowach, siedzących przy stoliku nad basen przy kolorowych napojach. Jeszcze bardziej znaczący jest opis, w którym uczestniczki show ujawniły nie tylko, jak dużym wsparciem się obdarzają, lecz także otwarcie nazwały swoją relację przyjaźnią.

Często największym wsparciem kobiety jest druga kobieta. Nasza historia z kabin to nie tylko historia miłosna, ale też historia o przyjaźni i wsparciu napisały na Instagramie.

W kolejny zdaniu zapowiedziały też wyjawienie prawdy na temat "Love is Blind" oraz ich doświadczeń.

A jak to było naprawdę, opowiemy wkrótce.

Wpis nie umknął uwadze internautów, którzy natychmiastowo ruszyli do sekcji komentarzy.

Marta i Malika udostępniły wymowne nagranie po "Love is Blind". Fala komentarzy

Choć post Marty i Miliki został opublikowany w godzinach porannych, to i tak szybko zdobył nie tylko popularność, ale i liczne komentarze. Nie zabrakło słów wsparcia dla uczestniczek "Love is Blind" i najlepszych życzeń od fanek.

Kobiety powinny być dla siebie największym wsparciem!

Och, wspaniale. Tak trzymać, dziewczyny czytamy w komentarzach.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Malika z "Love is Blind" przerwała milczenie po "Reunion".

