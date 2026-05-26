Daria Rybak wzięła udział w pierwszej edycji "Love is blind". To właśnie tam poznała Filipa Lenza, z którym stworzyła związek małżeński. Ich uczucie przetrwało eksperyment, a dziś Daria podzieliła się inną rodzinną historią. Fani nie kryją wzruszenia.

Daria i Filip wciąż są razem po "Love is blind"

Daria i Filip z "Love is blind" pokazali mnóstwo wspólnych zdjęć po tym, jak w odcinku reunion potwierdzili, że wciąż są parą. Są oni jednym z dwóch duetów, który powiedział sobie "tak" w programie. Drugą parą byli Marta i Damian, jednak okazali się być wielkimi nieobecnymi podczas podsumowującego odcinka. Nie dali jednocześnie równoznacznej odpowiedzi, dlaczego nie dołączyli do pozostałych uczestników, wydali jednak oświadczenie, w którym wyznali: "Ostatni czas był dla nas bardzo intensywny, dlatego potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju".

Z kolei Daria i Filip po "Love is blind" nie ukrywają już swojego szczęścia. Pokazali nawet jedno z niepublikowanych nagrań ze swojego wesela. Daria okazała się być jedną z najbardziej lubianych uczestniczek sezonu, a to, co pokazała teraz w sieci, jeszcze mocniej wzruszyło fanów show.

Daria z "Love is blind" zrobiła mamie niespodziankę

Daria imponuje fanom "Love is blind" nie tylko tym, jak pokazała się w programie, ale również tym, jaką ma relację ze swoją mamą. Z okazji Dnia Mamy postanowiła zrobić jej niespodziankę i zabrała ją na metamorfozę włosów. Przy okazji sama przeszła delikatną przemianę. Pani Małgorzata nie ukrywała wzruszenia nie tylko pomysłem córki na prezent, ale również życzeniami i pięknymi słowami, które skierowała do niej w tym wyjątkowym dniu.

Jestem zachwycona mamusią, a to było dla niej. Wygląda przepięknie mówiła Daria.

A w komentarzach nie brakowała komplementów dla obu pań. Głos zabrał nawet Damian z "Love is blind":

Piękny kobiety, pozdrawiam

Inni zachwycali się również relacją Darii z mamą:

No i tak powinna wyglądać zdrowa relacja mama - córka. Brawo

Ale się wzruszyłam. Obie Panie cudowne, ich więź widać i czuć na odległość i to jest piękne.

I płaczę razem z Wami, dla Was również wszystkiego najlepszego

Daria kocham Cię normalnie za to, jakim jesteś człowiekiem.

Chociaż metamorfoza była prezentem dla mamy, również Daria otrzymała mnóstwo komplementów odnośnie swojej nowej fryzury.

Super. Daria, to zdecydowanie Twój kolor.

Boże, jestem zachwycona Darią w tych krótkich włosach.

