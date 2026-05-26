Wieść o powstaniu "Love is Blind. Polska" szybko obiegła media, a polscy widzowie od początku nie mogli doczekać się zobaczenia matrymonialnego eksperymentu w polskiej odsłonie. Kolejne odcinki pierwszej serii publikowane były na platformie Netflix w trzech turach. W niedzielę 24 maja 2026 roku wyemitowano ostatni odcinek serii, który nagrano kilka miesięcy po finale eksperymentu. Uczestnicy spotkali się w warszawskim studiu, by opowiedzieć o swoim obecnym życiu, a także odpowiedzieć na nurtujące telewidzów pytania o niektóre sytuacje z programu. Dzień po emisji "Reunion" głos zabrała Malika, która w programie tworzyła parę z Krzysztofem.

Malika z "Love is Blind" zabrała głos ws. odcinka "Reunion"

Dzień po emisji odcinka "Reunion" Malika, jedna z najszerzej komentowanych uczestniczek show, gromadząca wokół siebie tyle samo zwolenników co przeciwników, zdecydowała się na opublikowanie wpisu nawiązującego do nagrywania odcinka zamykającego pierwszą serię "Love is Blind. Polska". W opisie obserwujący mogą przeczytać:

Wspomnienia z dnia Reunion (dzień pełen emocji).

Jednak to materiały graficzne grają tutaj kluczową rolę. Na kilku zdjęciach i nagraniu fani programu zobaczyć mogli, jak Malika wraz z Julitą i Julią spędzały wspólnie czas, szykując się do nagrywania odcinka "Reunion". Nie zabrakło nie tylko zdjęć w pięknych sukniach, lecz także tych w codziennych stylizacjach zrobionych między innymi w windzie. Uwagę zwraca też ujęcie przedstawiające uczestniczki programu na tle słynnego neonu Netflix w Warszawie, na którym tego wieczoru wyświetlono napis nawiązujący do idei show:

Czy miłość naprawdę jest ślepa?

Fani wykorzystali wpis Maliki na przekazanie swoich opinii zarówno na temat jej udziału w programie, jak i pozostałych uczestniczek. Na co zwrócili uwagę internauci?

Fala komentarzy pod wpisem Maliki ws. Reunion "Love is Blind"

Pod wpisem Maliki zobaczyć można komentarz innej uczestniczki show, Eweliny, która napisała:

Piękne i kochane kobiety.

Inna internautka zwróciła z kolei uwagę na brak Darii w towarzystwie, która w kolejnych etapach trwania programu mocno wspierała dziewczyny.

Nie było z Wami Darii? Zawsze wspierała każdą z Was dopytywała fanka 'Love is Blind'.

Jednak największą popularność zdobył komentarz jednej z widzek, która opisała, jak zmieniła się jej ocena Maliki w trakcie trwania programu, przestrzegając jednocześnie przed powierzchownością ocen osób przedstawianych w reality-show.

Malika, program przedstawił Cię w sposób, który - jak teraz myślę - nie oddaje tego, kim naprawdę jesteś. Przez to na początku miałam o Tobie raczej negatywne zdanie, mimo że przechodziłaś przez trudne chwile. Ale dziś, oglądając Cię, poczułam, że trochę się z Tobą utożsamiam. Sama jestem introwertyczna i nieśmiała, więc być może również nie poradziłabym sobie najlepiej przed kamerami. Czasami łatwo jest oceniać ludzi, nie wiedząc, jak naprawdę czują się w takiej sytuacji.

Warto zaznaczyć, że po ostatnim odcinku uczestnicy "Love is Blind" przekazali mocny komunikat, wywołując komentarze.

Zobacz także: