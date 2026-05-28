Jacek z "Love is Blind: Polska" szybko stał się jednym z najbardziej charyzmatycznych i wyróżniających się na tle innych uczestników programu. Barber mieszkający w Warszawie szybko zdobył popularność nie tylko dzięki swojej energii i osobowości, lecz także charakterystycznemu okrzykowi "au!", który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej edycji show. Już po emisji ostatniego odcinka Jacek utrzymuje kontakt ze swoimi fanami na Instagramie, gdzie w ostatnich dniach nie gryzł się w język i postawił na otwarte komunikowanie swoich emocji.

Jacek sarkastycznie skomentował nowego narzeczonego Julity. W komentarzach aż wrze

Zaledwie kilka dni po wyemitowaniu ostatniego odcinka pierwszej serii "Love is Blind: Polska" Jacek udostępnił na swoim Instagramie jednoznaczne dla fanów programu wideo. Na krótkim nagraniu bez koszulki pręży swoje mięśnie w lustrze na terenie siłowni, choć to opis najbardziej wzburzył internautów.

Ty na siłce sprawdzasz, czy już dogoniłeś Konrada napisał Jacek w opisie nagrania.

Uczestnik bezpośrednio nawiązał do imienia nowego narzeczonego Julity z "Love is Blind: Polska", z którą ten był zaręczony w trakcie programu. Podczas odcinka Reunion Julita wyjątkowo korzystnie opisała swoją nową miłość, wymieniając zalety Konrada, wskazując, że jest ulubieńcem jej bliskich, a nawet zorganizował dla niej romantyczne zaręczyny nad jeziorem Como we Włoszech.

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja kocham słuchać opowieści mojego Konrada, kiedy mnie poznał, kiedy mnie zobaczył. Zawsze mówię: opowiesz, opowiesz jeszcze raz? Zaręczyliśmy się niedawno, nad jeziorem Como we Włoszech. (...) Mikołaj (syn Julity, przyp. red.) uwielbia Konrada, mają taki przyjacielski vibe, to jest po prostu piękne. (...) U mnie w rodzinie wszyscy uwielbiają Konrada, nie da się go nie uwielbiać. Jestem u niego na piedestale od początku i to czuć mówiła Julita w programie.

Zarówno przez Jacka, jak i części internautów opis ten został oceniony jako nieco przerysowany. W komentarzach pod nagraniem Jacka przeczytać możemy:

Konrad jest iluzją, w którą każdy chce wierzyć... Nigdy go nie dogonimy kochani. Lepiej się poddać.

To Konrad istnieje? piszą w żartach widzowie 'Love is Blind'.

W podobnym czasie Jacek z "Love is Blind: Polska" nie tylko wyznał prawdę o relacji z Julitą, lecz także zdecydował się też na pokazanie na Instagramie swojej miłości.

Jacek niespodziewanie pokazał swoją miłość w mediach społecznościowych. Powiedział krótko: "szczęśliwy"

Jacek z "Love is Blind" z zaskoczenia podzielił też innym nagraniem, tym razem na InstaStories. Zrelacjonował swoją wyprawę, której celem było odebranie nowych butów do biegania. Ze względu na swoją pasję do sportu, mężczyzna niezwykle podekscytował się tym faktem i od razu nagrał fanom filmik w nowej parze sportowego obuwia na stopach. Na nagraniu napisał krótko: "miłość", a w tle powiedział radosnym tonem:

Szczęśliwy.

