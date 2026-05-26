Polskie "Love is Blind" dobiegło końca, jednak emocje związane z produkcją Netflixa nie opadły, a wręcz przeciwnie. Tuż po Reunion uczestnicy miłosnego eksperymentu coraz śmielej zaczęli dzielić się ze światem smaczkami zza kulis show. Teraz wyznaniem zaskoczyła była uczestniczka innego miłosnego eksperymentu, która na oczach całej Polski znalazła miłość swojego życia. Anita Szydłowska-Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nagle zaskoczyła wyznaniem na temat... Marty z "Love is Blind: Polska".

Marta i Damian nie pojawili się na Reunion "Love is Blind: Polska". Co dalej z ich małżeństwem?

Związek Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska" od początku wyglądał niczym scenariusz na komedię romantyczną. Już na etapie randkowania w ciemno w kabinach nie brakowało łez wzruszenia i iskierek, mieszających się z ciętymi żartami chłopaka. Ostatecznie blind piękność powiedziała "tak" i zaręczyła się z Damianem. Ich pierwsze spotkanie pełne było czułości, która z czasem narastała podczas podóży przedślubnej oraz na etapie wspólnego zamieszkania, by eksplodować w finałowym odcinku, gdzie Marta i Damian potwierdzili szczerość swoich uczuć i wstąpili w związek małżeński.

Ku zaskoczeniu widzów Netflixa, Marty i Damiana zabrakło jednak w odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska", zamiast tego produkcja zaserwowała nam urywek wspólnych nagrań i zdjęć z udziałem pary ujawniając, że Marta i Damian wciąż są razem. Materiał jednak nie uspokoił zaniepokojonych widzów, a absencja zakochanych na Reunion, w połączeniu z faktem, ze Marta nie obserwuje w mediach społecznościowych Damiana sprawiły, że w sieci aż zaroiło się od domysłów i pytań, czy Marta i Damian rozstali się tuż przed Reunion "Love is Blind: Polska".

Choć para, odnosząc się do plotek, opublikowała w sieci serię wspólnych kadrów, to ich słowa: "potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju" sprawiły, że w sieci zawrzało.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła wyznaniem o Marcie z "Love is Blind: Polska"

Okazuje się, że wielką miłosnych programów i aktywną komentatorką jest była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Anita Szydłowska-Szymaniak, która w 3. edycji show poznała miłość swojego życia - Adriana Szymaniaka. Para od lat tworzy udany związek, doczekała się dwójki dzieci, a w zeszłym roku zdecydowała się na drugi ślub, tym razem kościelny. Za pośrednictwem InstaStories Anita zaskoczyła wyznaniem na temat Marty z "Love is Blind: Polska".

Najpierw Anita podzieliła się radosną nowiną chwaląc się, że Marta należy do grona jej instagramowych obserwatorek.

POV. kiedy idziesz sprawdzić, co u Twojej ulubionej uczestniczki ''Love is Blind'' i ona Ciebie obserwuje, więc już planujesz, kiedy kawusia i wymiana doświadczeń - napisała na InstaStories Anita ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Potem zwróciła się bezpośrednio do Marty z "Love is Blind: Polska".

Marta, trzymam kciuki za szalonych ludzi, którzy nie boja się ryzyka aby poznać prawdziwą miłość! - dodała.

Niedawno także Malika z "Love is Blind: Polska" zabrała głos ws. Marty wyznając, że po zakończeniu eksperymentu wciąż utrzymują kontakt.

