Już na etapie randkowania w kabinach Krzysztof przez długi czas uwodził zarówno Kingę, jak i Malikę, by ostatecznie wysłać jednej pożegnalny list, drugiej zaś się oświadczyć. Jak już wiemy, pomimo płomiennych obietnic i niezapomnianej podróży przedślubnej, tuż po powrocie z Grecji Krzysiek spotkał się z Kingą, nawiązując z nią romans. Zdrada sprawiła, że jego związek z Maliką zakończył się fiaskiem, a podczas odcinka specjalnego - Reunion - cała trójka nie szczędziła sobie uszczypliwości. I choć wydawałoby się, że to koniec tej "dramy", w sieci właśnie pojawiło się osobliwe zdjęcie, opublikowane przez jedną z byłych uczestniczek "Love is Blind: Polska", na którym widzimy nie tylko byłą narzeczoną Krzysztofa, Malikę, ale też kobietą, z którą chłopak ją zdradził - Kingę. Całość dopełnia wymowny komentarz.

Kinga i Malika z "Love is Blind: Polska" na wspólnym zdjęciu. Była uczestniczka show przerywa milczenie

Choć Reunion "Love is Blind: Polska" było wyemitowane przez Netflixa już kilka dni temu, emocje związane z odcinkiem specjalnym miłosnego eksperymentu wciąż nie opadły. Za nami konfrontacja Julii i Kamila, Julity i Jacka, a także Maliki, Krzyśka, którzy zdradzili kulisy prób ratowania swojego związku. Gdy do studia wparowała Kinga, atmosfera stała się napięta, a programowy przyjaciel Krzyśka nie mógł dłużej milczeć. Podczas Reunion Kamil wyznał, że to Kinga z "Love is Blind: Polska" zabiegała o Krzysztofa, gdy był w związku z Maliką. Co więcej, miała wypisywać do jego znajomych z pytaniami, gdzie chłopak obecnie przebywa, by doszło między nimi do "przypadkowego" spotkania.

Po tym, jak maski opadły a uczestnicy nie szczędzili sobie gorzkich komentarzy, dyskusja na temat Reunion "Love is Blind: Polska" przeniosła się do sieci. Widzowie Netflixa nie tylko nie kryli zachwytów nad miłością Darii i Filipa, rozwodzili się nad absencją w odcinku specjalnym Marty i Damiana, ale też kierowali gorzkie słowa w stronę Kingi, zarzucając jej nadmierną i "przerysowaną" mimikę, nienaturalny tembr głosu i karykaturalne zachowanie.

I gdy wydawać by się mogło, że na Reunion zakończy się wątek miłosnego trójkąta Maliki, Krzysztofa i Kingi, jedna z byłych uczestniczek "Love is Blind: Polska" wprawiła internautów w osłupienie, publikując w sieci kadr z ich udziałem. Gosia z "Love is Blind: Polska" podzieliła się na Instagramie serią zdjęć, podsumowujących jej udział w społecznym eksperymencie Netflixa z udziałem singli. Na jednym z nich widzimy radosną Malikę, która siedzi na imprezie tuż obok... Kingi.

Zdjęcie Maliki i Kingi z "Love is Blind: Polska" obiegło sieć. Pogodziły się?

Choć Gosia z "Love is Blind: Polska" jednoznacznie nie potwierdziła, jak i nie zaprzeczyła, czy Kinga i Malika pogodziły się po programie, to opatrzyła zdjęcie wymownym komentarzem.

Wczorajszy Reunion był symbolicznym domknięciem całej przygody Love is Blind (...) To był czas wychodzenia ze swojej strefy komfortu, ponieważ randkowanie z kimś, kogo nawet się nie widzi, zdecydowanie nie jest czymś oczywistym. Ale właśnie dzięki temu mogłam spojrzeć głębiej- na swoje emocje, potrzeby, wartości oraz energię, którą ktoś mi daje zza ściany - napisała na Instagramie Gosia z ''Love is Blind: Polska''.

Była uczestniczka miłosnego hitu Netflixa odniosła się też do innych pań, które szukały w kabinach swojej bratniej duszy.

Poznałam też niesamowitych ludzi. Szczególnie dziewczyny- ekipę, której nigdy nie zapomnę. Wspierałyśmy się w tych trudniejszych chwilach, ale przede wszystkim przeżyłyśmy razem ogrom pięknych, zabawnych i wzruszających momentów (...) Ta przygoda dała mi dużo więcej, niż mogłam się spodziewać-piękne wspomnienia, ważne lekcje i ogrom wdzięczności - dodała.

Nie wiadomo też, czy zdjęcie ze wspólnej imprezy z udziałem Maliki i Kingi z "Love is Blind: Polska" zostało wykonane przed zdradą Krzysztofa czy też po niej.

Myślicie, że Malika i Kinga się pogodziły?

