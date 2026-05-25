"Love is Blind. Polska" skupiło uwagę rzeszy polskich widzów i internautów, którzy bardzo chętnie i tłumnie komentowali każdy kolejny odcinek publikowany na platformie Netflix. W niedzielę 24 maja 2026 roku premierę miał specjalny odcinek "Reunion", w którym część uczestników ponownie spotkała się ze sobą kilka miesięcy po nagrywaniu właściwej części eksperymentu. W Internecie na nowo zauważyć można lawinę komentarzy, której uczestnicy i prowadzący nie pozostawili bez komentarza.

Uczestnicy "Love is Blind" zabrali głos po finale i odcinku "Reunion"

Program "Love is Blind" dostarczył telewidzom skrajnych emocji. W komentarzach internauci wymieniają się swoimi uwagami dotyczącymi zarówno pojedynczych uczestników, wybranych par, jak i prowadzących. Kibicują wybranym ulubieńcom, a jednocześnie nie szczędzą słów ostrej krytyki pokierowanych do uczestników wywołujących skrajne emocje. Tuż po emisji ostatniego odcinka pierwszej polskiej serii, w mediach społecznościowych bohaterów (m. in. Julity, Krzysztofa, Damiana, Maliki) oraz prowadzących, Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, pojawiła się seria grafik dotyczących hejtu, z jakim mierzą się uczestnicy show.

W poście dotyczącym szeroko pojętego hejtu przygotowanym przez psychoterapeutki Agatę Stolę oraz Patrycję Bujarską przytoczono między innymi konkretne dane.

Polska zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem częstotliwości występowania hejtu. Doświadczyło go aż 69% Polaków.

Według badania IRCenter bezpośredniego hejtu w internecie doświadczyło 37% wszystkich badanych. Wśród osób w wieku 18-24 lata odsetek ten wynosi już 60%.

W serii grafik internauci mogą dowiedzieć się, dlaczego ludzie hejtują oraz znaleźć kilka praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z hejtem - i to nie tylko w przestrzeni Internetu.

Na informacyjne grafiki dotyczące hejtu masowo zaczęli reagować internauci, doceniając merytorykę przytoczonych informacji, a także potrzebę tego typu treści w obecnych czasach.

Super post. Totalnie się zgadzam. Czasami ludzie zapominają, że po drugiej stronie jest żywy człowiek i że ten hejt potrafi sprawić naprawdę dużo bólu…

Bądźmy mili wobec siebie. Wtedy każdemu będzie żyło się lepiej czytamy w komentarzach.

Po ostatnim odcinku "Love is Blind" głos zabrał też Jacek, który w programie tworzył parę z Julitą.

Zofia Zborowska zaapelowała do widzów "Love is Blind"

Problem wzmożonego hejtu, z którym mierzą się uczestnicy "Love is Blind. Polska" zauważyła również produkcja. W ostatnim odcinku serii prowadząca Zofia Zborowska zaapelowała do oglądających:

Bardzo, bardzo chcielibyśmy was poprosić o to, żeby pamiętać, że po drugiej stronie ekranu są prawdziwi ludzie z prawdziwymi uczuciami, emocjami. (…) I to, co wy zobaczyliście, to są naprawdę urywki. Tu działo się dużo więcej, było ogromne emocje, i to jest nasza ogromna prośba, żebyście o tym pamiętali i po prostu nie krzywdzili ludzi, którzy zostawili tu kawał serca.

