Marta szybko stała się ulubienicą widzów "Love is Blind: Polska". Atrakcyjna, pewna siebie, charyzmatyczna, otwarta i pełna radości stylistka paznokci, pomimo rodzinnego dramatu, zarażała innych swoim pozytywnym nastawieniem do świata. Teraz z okazji Dnia Matki Marta z "Love is Blind: Polska" opublikowała w sieci osobisty wpis. Choć jej mama już nie żyje, tak postanowiła uczcić jej pamięć.

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że widzowie Netflixa zaczęli martwić się o programową żonę Damiana. Marta z "Love is Blind: Polska" zaskoczyła wymownym wpisem po tym, jak nie pojawiła się na Reunion. Uczestniczka opublikowała zdjęcie w koszulce z jasnym przekazem: "Przepraszam, ale nie obchodzi mnie to. Potrzebuję wolnego dnia". By tego było mało, wątek jej związku z Damianem został w Reunion przedstawiony w zaledwie kilku kadrach, a towarzyszący temu niedosyt sprawił, że wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy para się rozstała.

Choć plotki o kryzysie w małżeństwie Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska" nie milkną, ci nie zamierzają odnosić się do sprawy. Teraz Marta ponownie wprawiła swoich fanów w osłupienie. Z okazji Dnia Matki postanowiła upamiętnić swoją zmarłą mamę, o której często mówiła w programie.

Dziękuję za przekazanie bakcyla do podróżowania. PS. Jutro zobaczę piramidy. PPS. Kocham Cię - napisała na InstaStories Marta z ''Love is Blind: Polska''.

Całość uzupełniła kadrami z dzieciństwa, gdy jako zaledwie kilkuletnia dziewczynka w raz z mamą spędzała niezapomniane zagraniczne wakacje.

Wszystkiego najlepszego Mamo tam u góry. - dodała.

Co dalej ze związkiem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska"?

Choć Reunion "Love is Blind: Polska" miał być okazją do konfrontacji byłych programowych narzeczonych oraz ukazaniem dalszych losów par, które w wielkim finale powiedziały sobie "tak" na ślubnym kobiercu, to Marty i Damiana zabrakło w studiu. Ich absencja sprawiła, że fani formatu zaczęli zadawać sobie pytanie, czy Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" rozstali się.

Para nie zamierza jednak komentować sprawy. Zamiast tego tuż po odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska" Marta i Damian opublikowali współdzielony post, w którym napisali krótko:

Dziękujemy za wszystkie wiadomości i wsparcie . Ostatni czas był dla nas bardzo intensywny, dlatego potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju. Dziękujemy za zrozumienie, D&M. - napisali na Instagramie Marta i Damian z ''Love is Blind: Polska''.

Myślicie, że para naprawdę zmaga się z kryzysem, a może po prostu potrzebuje oddechu od medialnego szumu?

