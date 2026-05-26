Związek Julity i Jacka w "Love is blind: Polska" to już przeszłość. Uczestniczka powiedziała "nie" już podczas ślubów. W odcinku reunion wyszło, że oboje ułożyli już sobie życie poza programem. Jacek zdradził więcej szczegółów na temat swojego nowego związku.

Jacek z "Love is blind" pierwszy raz o nowej partnerce

W odcinku reunion w końcu wyszło na jaw, co Jacek powiedział Julicie w "Love is blind" jeszcze w Grecji. Ich związek rozpadł się w dniu ślubu. Oboje jednak nie stracili nadziei na miłość i odnaleźli partnerów poza show. Jacek w "Love is blind: reunion" zdradził: "Nie jestem singlem. Świeża sprawa, ale jestem szczęśliwy, mam to, czego chciałem. Moja dziewczyna jest moim największym fanem, także Au!".

Teraz w rozmowie z Pudelkiem zdradził zdecydowanie więcej szczegółów na temat swojej nowej dziewczyny. Kim jest partnerka Jacka z "Love is blind"?

Aniela, poznaliśmy się na grupie biegowej. Jest dobrze, jak mówiłem, jest to świeże, ale nie chcę zapeszać ale tak. Jesteśmy szczęśliwi.

Nowa dziewczyna Jacka obejrzała "Love is blind". Miał obawy

Jacek nie ukrywa, że wraz z dziewczyną poruszyli kwestię tego, czy powinna obejrzeć "Love is blind" z jego udziałem:

Oglądała. Rozmawialiśmy o tym, czy w ogóle ma oglądać. Powiedziałem, że może robić, co chce ale może to być niebezpieczne powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Dlaczego?

Bo ja nie wiem, czy chciałbym oglądać ją z jej byłym, jak się całują czy spędzają romantyczne chwile. Obejrzała program z jakimiś małymi przerwami. Jak się całowaliśmy z Julitą to jej zasłaniałem oczy i to było uczciwe.

Dodał także, że to, co wydarzyło się na planie "Love is blind" to dla niego rozdział zamknięty. Z nową partnerką nie skupiają się na swoich byłych relacjach:

To już było ok. roku temu, stara sprawa. Powiedziałem jej jak było, ale skupiamy się na sobie i nie chcemy wracać do byłych relacji.

