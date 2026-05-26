Udział w "Love is Blind: Polska" miał dla Kingi słodko-gorzki smak. Choć pojawienie się w jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie miłosnych produkcji Netflixa zapewniło jej ogromną popularność, to wiązało się także z jeszcze większą falą krytyki. Wszystko przez zażyłość dziewczyny z jednym z uczestników. I nie byłoby w tym nic dziwnego - w końcu do programu poszli po uczucia - gdyby nie fakt, że Krzysztof był już zaręczony z inną. By tego było mało, to właśnie z Kingą Krzysiek dopuścił się zdrady Maliki. Teraz, gdy od tego czasu minął już niemal rok, w sieci pojawiło się zaskakujące zdjęcie Kingi w towarzystwie innego uczestnika show. Co ciekawe... wcale nie chodzi o Krzysztofa.

Po Reunion "Love is Blind: Polska" na Kingę spadła fala krytyki

Takich scen w premierowej polskiej edycji miłosnego hitu streamingowego giganta nikt się nie spodziewał. Za nami wielki finał i dwa spektakularne śluby: Darii i Filipa oraz Marty i Damiana, którzy w kulminacyjnym momencie społecznego eksperymentu powiedzieli sobie "tak" na oczach widzów "Love is Blind: Polska", wstępując tym samym w związki małżeńskie. Ku rozżaleniu widzów Julita i Jacek oraz Julia i Kamil rozstali się na ślubnych kobiercach, nie kryjąc wobec siebie rozgoryczenia.

I choć w programie mogliśmy śledzić także losy Maliki i Krzysztofa, którzy po programowych zaręczynach udali się na bajkową podróż przedślubną do Grecji, to nie dane im było dotrwać aż do finałowego ślubnego odcinka. Powód? Jak już wiemy motorem zapalnym była relacja Krzyśka z Kingą, z którą chłopak intensywnie randkował na etapie kabin. By tego było mało, w trakcie trwania eksperymentu para spotkała się, a pomiędzy nimi doszło do czegoś więcej. Niedługo po tym, jak prawda wyszła na jaw, Malika z "Love is Blind: Polska" ujawniła kulisy zdrady Krzysztofa.

Temat powrócił w niedzielnym specjalnym odcinku "Love is Blind: Polska" - Reunion - w którym doszło do konfrontacji Julii i Kamila, Julity i Jacka, a także Maliki i Krzysztofa. Nagle do studia wparowała Kinga. Po tym, jak dziewczyna z uśmiechem na twarzy mówiła o tym, co w połączeniu połączyło ją z programem, a na pytanie "czy mogłaby spojrzeć Malice w oczy" odpowiedziała, że nie ma z tym najniejszego problemy, w sieci zawrzało.

Najbardziej irytująca uczestniczka. I zachowała się bez szacunku wobec Maliki.

Krzysiek wie że zawalił no i teraz zbiera żniwa, Kinga niestety porażka ma całej linii, ten głos, ta nonszalanckość. - grzmieli po Reunion widzowie ''Love is Blind: Polska''.

Kinga z "Love is Blind: Polska" na nowym zdjęciu z innym uczestnikiem show

Choć to właśnie Kinga była uznawana za najbardziej rozchwytywaną na etapie kabin uczestniczkę, to nie udało jej się w programie stworzyć związku z żadnym z singlów. Co więcej, gdy jej romans z Krzysztofem wyszedł na jaw, a podczas Reunion były programowy narzeczony Julii, Kamil, wyjawił, że to Kinga z "Love is Blind: Polska" zabiegała o Krzysztofa, gdy ten był w związku z Maliką, wypisując do innych uczestników z pytaniami, gdzie znajduje się chłopak, by doszło między nimi do "przypadkowego" spotkania, wokół dziewczyny zrobiło się naprawdę głośno.

Teraz domysły na temat dalszych losów Kingi nie ustają, a wręcz przeciwnie, wszystko przed odcinek Reunion "Love is Blind: Polska", a także najnowsze zdjęcie dziewczyny w towarzystwie innego uczestnika społecznego eksperymentu Netflixa. Chodzi i o... Mateusza, który w hicie Netflixa był przedstawiony jako 32-letni team leader. Choć w programie chłopaka mogliśmy zobaczyć przez zaledwie kilka sekund, to przyjaźnie nawiązane na planie show towarzyszą mu do dziś.

Co dało mi Love Is Blind: Polska? Na pewno nie żonę. Ale dało szanse wyjścia poza schemat rutyny życia codziennego. Dało inną perspektywę na to co już mam. Otworzyło na możliwość nowych doświadczeń, na poznanie tak wielu ciekawych ludzi, na zobaczenie tylu nowych miejsc. I w tym wszystkim odnalazłem w sobie chłopaka, którego gdzieś po drodze zgubiłem. Jak w lustrze, zauważyłem cechy które mogłem polubić, ale zobaczyć też biasy i blokady nad którymi dalej mogę pracować, żeby uczyć się otwierać, nazywać oraz rozumieć emocje - napisał na Instagramie Mateusz z ''Love is Blind: Polska''.

Wpis został opatrzony serią zdjęć z udziałem innych uczestników "Love is Blind: Polska", którym nie dane było odnaleźć miłość w programie. Wśród nich, tuż obok Kingi, nie zabrakło także m.in. Izy, Eweliny, Marcina, Roberta, Pauliny, Kamila, Kamila "Uno" czy Wiktorii .

