Pierwsza polska edycja "Love is Blind" już za nami, ale emocje wciąż nie opadły. Dalsze losy uczestników budzą ogromne emocje, tym bardziej, że niektóre wydarzenia wywołały spore afery. Najwięcej mówi się niewątpliwie o relacji Julity i Jacka, która nie tylko nie przetrwała, ale i zakończyła się w cieniu niemałej burzy. Julita stara się jednak odciąć od tych wydarzeń i chętnie dzieli się z odbiorcami swoją aktualną codziennością. Jej najnowszy post niespodziewanie skomentowała Kinga.

Burza wokół Julity i Jacka z "Love is Blind"

W specjalnym odcinku Reunion Julita ogłosiła, że po rozstaniu z Jackiem ułożyła sobie życie u boku Konrada i przyjęła oświadczyny. Nie tylko pokazała pierścionek, ale i doprecyzowała, że zaręczyny wydarzyły się nad jeziorem Como we Włoszech. Zapowiedziała jednocześnie, że nie chce dłużej rozwodzić się nad relacją z Jackiem i odcina się od tego grubą kreską.

Tymczasem w trakcie Reunion poznaliśmy też nieco więcej szczegółów ws. afery z Grecji, która od tygodni budziła szereg spekulacji. Jak się okazało, po tym, jak Jacek tłumaczył innej kobiecie właściwe założenie nausznicy i bolesne konsekwencje jej nieodpowiedniego umocowania, Julita miała ścisnąć go za jego nausznicę. Wówczas z ust Jacka miały paść w jej kierunku niecenzuralne słowa.

Po tym zdarzeniu ich drogi zaczęły się oddalać, aż w końcu oboje zdali sobie sprawę, że ich relacja nie ma przyszłości. Dziś Julita niechętnie wraca do tego czasu. W zamian na Instagramie coraz śmielej relacjonuje swoje obecne życie. Pod najnowszym postem stało się coś, czego trudno było się spodziewać.

Kinga z "Love is Blind" nie wytrzymała pod zdjęciami Julity

Ostatnio Julita opublikowała kilka nowych ujęć z wypadu na kawę, które opatrzyła krótkim, ale wymownym opisem:

Małe rzeczy, dobry dzień

Fani ruszyli do komentowania, obsypując ją komplementami. Wśród licznych wpisów pojawił się niespodziewanie komentarz od... Kingi. Kinga również była uczestniczką "Love is Blind", jednak nie znalazła partnera w kabinach. Mimo to słuch o niej nie zaginął. Błyskawicznie trafiła na języki wszystkich, gdy wyszło na jaw, że Krzysztof zdradził z nią Malikę! Po tym zdarzeniu relacja pary się rozpadła, a Krzysztof i Kinga ponoć ucięli kontakt.

Tym razem Kinga dała o sobie znać, zostawiając komentarz pod zdjęciami Julity. Skwitowała je słowem:

Klasa

Julita szybko zareagowała na jej wpis, zostawiając pod nim polubienie. Czy to oznacza, że Kinga i Julita zostały koleżankami? Póki co obie milczą, choć ich postawa wiele sugeruje.

Kinga z "Love is Blind" komentuje zdjęcie Julity