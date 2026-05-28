Cezary Żak z ekipą nowego "Rancza". Fani zwrócili uwagę na jedno
Na oficjalnym profilu Cezarego Żaka pojawiło się zdjęcie, które wywołało falę radości wśród jego obserwatorów. Aktor pokazał zdjęcie z całą ekipą uwielbianego przez widzów serialu "Ranczo". "Wszyscy jesteśmy podekscytowani" - napisał. Fani jednak zwracają uwagę na jeden szczegół.
Cezary Żak przekazał wiadomość, na którą od dawna czekali fani serialu "Ranczo". Aktor opublikował zdjęcie z pierwszego czytania scenariusza, na którym ponownie spotkała się niemal cała obsada kultowej produkcji. Fotografia szybko wywołała ogromne emocje wśród internautów. Uwagę fanów zwrócił jednak pewien szczegół - na wspólnym zdjęciu zabrakło jednej z najważniejszych aktorek serialu.
Cezary Żak o nowym "Ranczu". Fani nie kryją emocji
Cezary Żak podzielił się z fanami fotografią z pierwszego czytania scenariusza nowego sezonu "Rancza", wywołując ogromne poruszenie wśród miłośników kultowego serialu. Na opublikowanym zdjęciu pojawiła się znaczna część dobrze znanej obsady, co tylko podsyciło ekscytację związaną z powrotem produkcji po latach.
Internauci bardzo szybko zwrócili jednak uwagę na istotny szczegół. Wśród aktorów zabrakło gwiazdy serialu - Ilony Ostrowskiej, czyli serialowej Lucy. Nieobecność jednej z głównych bohaterek natychmiast stała się tematem żywych dyskusji i licznych spekulacji w mediach społecznościowych.
Fani zastanawiają się nad przyszłością Lucy. Do obsady dołączy nowy aktor
Widzowie zaczęli zastanawiać się, czy postać Lucy w ogóle pojawi się w nowych odcinkach. Część fanów przypuszcza, że jej wątek może zostać ograniczony lub całkowicie zakończony w związku ze śmiercią Pawła Królikowskiego, który przez lata wcielał się w rolę Kusego - serialowego męża bohaterki. Pojawiły się również pytania, czy twórcy zdecydują się obsadzić w tej roli inną aktorkę.
Uwagę odbiorców zwróciła także obecność nowej twarzy w ekipie serialu. Do obsady dołączył Maciej Tomaszewski, aktor młodego pokolenia, którego widzowie mogą kojarzyć między innymi z serialu "Na Wspólnej". Ma się on wcielić w zupełnie nową postać, która pojawi się w nadchodzącym sezonie "Rancza".
