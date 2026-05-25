"Farma" bardzo szybko stała się jednym z ulubionych programów polskich telewidzów, którzy w ostatnich miesiącach mieli okazję oglądać odcinki show rozgrywającego się w gospodarstwie od poniedziałku do piątku. Produkcja przekazywała, że farmerzy gromadzili przed telewizorami milionową publiczność, co widać było też w Internecie, gdzie telewidzowie tłumnie komentowali każde słowo, zachowanie, kolejne konkurencje i zawiązywane sojusze wśród uczestników. Teraz informacje w sprawie zapowiadanej kolejnej edycji oficjalnie przekazały prowadzące Ilona i Milena Krawczyńskie.

Ilona i Milena Krawczyńskie przekazały informacje ws. 6. edycji "Farmy"

Wielbiciele programu "Farma" mogą już szykować się na kolejny, 6. sezon show. 25 maja 2026 roku na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiła się seria zdjęć prowadzących Ilony i Mileny Krawczyńskich na tle drewnianego płotu w charakterystycznych stylizacjach nawiązujących do wiejskiego charakteru. Swoimi szerokimi uśmiechami zasugerowały, że właśnie przeżywają ekscytację związaną z rozpoczęciem nagrywania kolejnego sezonu zmagań farmerów.

W opisie zdjęć wszystko stało się jasne. Produkcja poinformowała, że właśnie tego dnia rozpoczął się pierwszy z sześćdziesięciu dni nagrań programu "Farma".

Pierwszy dzień 6. edycji Farmy za nami! Przed nami kolejnych 59!!!

Co więcej, prowadzące zdradziły, że poznały już uczestników i nawet wystawiły im rekomendację.

Dziś poznałyśmy uczestników i czujemy, że Farma jest w dobrych rękach! czytamy na Instagramie.

W dalszych słowach Ilona i Milena Krawczyńskie zapowiedziały, że zarówno na ich profilu, jak i tym należącym do programu "Farma", internauci będą mogli podglądać tworzenie show od kulis.

Lubicie oglądać tworzenie tego programu od kulis? Co nieco Wam tutaj pokażemy napisały Krawczyńskie.

Wygrał "Farmę" i wyjawił to wprost

Choć kolejna, 6. edycja "Farmy" właśnie zaczęła być nakręcana, to emocje wciąż nie opadły po finale ostatniej, 5. edycji, której wygranym okazał się ulubieniec internautów i telewidzów Aksel. Jego energia, spryt, a także metamorfoza w zachowaniu sprawiły, że skradł serce większości fanów formatu, zdobywając zarówno tytuł Super Farmera, złote widły, jak i niemałą nagrodę pieniężną. Tak Aksel świętował zwycięstwo "Farmy".

Aksel tylko dla nas opowiedział o swoich planach na przyszłość, nie kryjąc, że ma ochotę na więcej telewizyjnych doświadczeń.

Moim marzeniem jest zagrać w takim filmie akcji, komedia może. Tak, chciałbym zagrać w filmie. Też ćwiczę MMA, więc może zawalczę na jakiejś gali powiedział Aksel dla Party.pl.

Jesteście ciekawi nowych uczestników "Farmy"?

Zobacz także: