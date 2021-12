"Rolnik szuka żony": Wiemy kiedy i gdzie obejrzeć specjalny odcinek świąteczny!

Emocje związane z 7. edycją "Rolnik szuka żony" sięgają zenitu! Już w najbliższa niedzielę TVP1 wyemituje finał bieżącego sezonu. Dowiemy się m. in. czy Paweł i Marta ogłoszą swój związek oraz czy Magdzie udało się ułożyć życie z Jakubem. Wiadomo będzie również, co dalej z relacją Ilony i Maćka, chociaż widzowie są dość sceptycznie nastawieni, co do tej pary. Wyjaśni się również jak potoczyły się dalsze losy Józefa i czy Dawidowi udało się zapomnieć o Martynie, jednak to nie koniec niespodzianek! Już 25 grudnia wyemitowany zostanie specjalny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym dowiemy się, jak wyglądały ostatnie miesiące w życiu uczestników! Marta Manowska właśnie podkręciła atmosferę! Wygląda na to, że widzowie mogą nieźle się zaskoczyć! W dodatku na jej profilu pojawiło się zdjęcie z farmy Pawła, czy to oznacza, że to właśnie ta para nas zaskoczy?! Jest na co czekać 😍- napisała gospodyni programu Zobacz także: "Rolnik szuka żony 7": Natalia, była kandydatka Pawła, zdradziła kulisy programu! "Ekipa telewizyjna kazała..." Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" w Boże Narodzenie Zbliża się oczekiwany przez widzów finał 7. edycji " Rolnik szuka żony ". W tym sezonie zdecydowanie nie brakowało emocji! Już w najbliższą niedzielę zobaczymy finałowy odcinek, w którym wezmą udział wszyscy rolnicy, którzy szukali miłości w siódmej odsłonie show. Finałowy odcinek to jednak nie koniec emocji. Dwa tygodnie później, dokładnie w Boże Narodzenie, wyemitowany zostanie także odcinek specjalny "Rolnik szuka żony". W świątecznym wydaniu dowiemy się, jak potoczyło się życie uczestników po finale. O tym, że będzie się działo poinformowała sama Marta Manowska na...