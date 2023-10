Kamila to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 28-latka nie narzekała na brak zainteresowania i otrzymała prawie 500 listów od potencjalnych kandydatów. Ostatecznie na jej gospodarstwie pojawili się Tomasz, Janek oraz Adam.

Panowie jednak szybko podpadli rolniczce i nawet doprowadzili ją nawet do łez! Kamila wyznała przed kamerami, że kandydaci sprawili jej przykrość i wytworzyli na niej presję. Ponadto jeden z nich postanowił zażartować i... wypuścił z rąk muchę, która trafiła rolniczkę w oko. Te wszystkie sytuacje skumulowały się w Kamili, która nie kryła, że jest zawiedziona zachowaniem swoich kandydatów.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Wiadomo, dlaczego Kamila płakała! Podczas randki z Adamem było ostro

Ostatnio gościliśmy w naszym studio reżyserów programu "Rolnik szuka żony", Konrada Smugę oraz Grzegorza Krawca. Postanowiliśmy zapytać, co oni sądzą o tej sytuacji.

- Ja uważam, że wszyscy panowie nie zachowali się do końca w porządku. To jest sytuacja, która wydarzyła się poza kamerami i tak jak mówię - najwięcej ciekawych rzeczy dzieje się poza kamerami. [...] Tu zobaczyłem, że Kamila jest nieswoja i też do końca nie byliśmy w stanie zrozumieć tej sytuacji i trudno było nam wyciągnąć od niej, co się tak naprawdę stało - powiedział nam reżyser programu Konrad Smuga.