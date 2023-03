"Rolnik szuka żony: Paweł Bodzianny pokazał skasowane auto. "Niczego tak nie trawię jak pijanych kierowców" 

Nie jest tajemnicą, że Paweł Bodzianny oraz Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" już za jakiś czas wezmą drugi ślub, tym razem większy. Przygotowania trwają, a niedawno, z okazji urodzin Pawła, w sieci pojawił się wyjątkowy filmik przygotowany przez Martę. Widać na nim, jak para trenuje... pierwszy taniec! Zobaczcie koniecznie. "Rolnik szuka żony": Paweł Bodzianny i Marta Paszkin szykują się do ślubu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się podczas programu "Rolnik szuka żony" . Od emisji show tworzą szczęśliwy związek. Wspólnie wychowują córeczkę Marty, Stefanię, z poprzedniego związku oraz urodzonego w czerwcu synka, Adama. W trakcie ciąży z Adasiem Paszkin poślubiła Bodziannego , była to jednak skromna uroczystość z najbliższymi. Niedawno Paweł Bodzianny świętował urodziny. Z tej okazji Marta postanowiła przygotować zabawny film z kadrami ich wspólnego życia, na których tańczą. Internauci mają okazję zobaczyć przygotowania do ich... pierwszego tańca. Drugi ślub pary ma odbyć się w przyszłym roku: Ktoś tu ma dziś urodziny, więc tańczymy. Wszystkiego najlepszego dla roztańczonego Farmera Wbrew temu, co mówię na przedostatnim filmiku, to chyba jednak do siebie pasujemy? Coś czuję, że nikt się nie spodziewał, kto ma jakie priorytety w naszym związku, a właściwie małżeństwie (ostatni filmik to z kolei taneczne przygotowania do 2. ślubu). - napisała Marta Paszkin Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marta Paszkin (@marta_paszkin) Zobacz...