Nowy związek Mikołaja z czwartej edycji “Rolnik szuka żony” stał się sensacją tych świąt. Barwny uczestnik show TVP w programie najpierw wybrał Teresę, potem chciał spotkać się z Janiną, ale finalnie uznał, że żadna z pań nie podbiła jego serca. W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Mikołaj pojawił się jednak z nową partnerką przy boku. W ten sposób świat poznał Martę. Jak się zresztą okazało, spotykali się od dłuższego czasu, a Mikołaj wyznał również, że w święta oświadczy się nowej ukochanej. To wywołało lawinę komentarzy internautów. My postanowiliśmy zapytać, czy uczestnik show utrzymuje kontakt ze "swoimi" kandydatkami z programu? Zobaczcie, co nam odpowiedział.

Mikołaj i jego nowa partnerka: