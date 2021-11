"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała końcowy efekt remontu mieszkania! Kiedy przeprowadzka?

Marta z " Rolnik szuka żony " w programie znalazła miłość i dała się poznać jako sympatyczna kobieta, która poważnie myśli o przyszłości. Po zakończeniu emisji okazało się, że kandydatka Pawła jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często publikuje swoje zdjęcia na Instagramie, a od czasu do czasu na jej profilu gości także jej córeczka, Stefania. W mediach społecznościowych widać, że Marta raczej unika eksperymentów ze swoim wizerunkiem i do dziś nie wiedzieliśmy, jak wyglądała w młodości. Teraz to się zmieniło! Mama Marty Paszkin zdecydowała się opublikować dawne zdjęcie z córką. Co za zmiana! Marta z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach z młodości! Marta i Paweł dzięki udziałowi w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość. Po zakończeniu programu para potwierdziła, że nadal jest razem. Dowodów na to jest więcej, bo oboje często publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Niedawno Marta pochwaliła się zdjęciami Pawła z jej córką i opublikowała fotografie z leśnego spaceru w pobliżu miejsca zamieszkania rolnika. Teraz okazuje się, że podobne zdjęcie opublikowała mama Marty, a na nim widać jej wnuczkę - to oznacza, że nie tylko Marta i Stefania są częstymi gośćmi u Pawła, ale odwiedziła go też jej mama. Robi się naprawdę poważnie! T Tymczasem mama Marty pochwaliła się w sieci starym zdjęciem z córką. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" przez te lata trochę się zmieniła, ale widać, że jest wierna długim blond włosom. Tylko spójrzcie, jak kandydatka Pawła wyglądała w młodości. Zobacz także : "Rolnik szuka żony": Marta opublikowała zdjęcie córki z Pawłem! Czy rolnik ma dobry kontakt ze Stefanią? ...