Eugeniusz Rudzki to najstarszy uczestnik 2. edycji programu “Rolnik szuka żony”. Do swojego domu we wsi Studzieniec zaprosił trzy kandydatki: Krystynę, Stanisławę i Liliannę. Która zostanie jego wybranką? Nie wiadomo, bo Eugeniusz niechętnie opowiada o tym, która jest jego faworytką. W rozmowie z “Rewią” powiedział za to, że marzy o tym, żeby znów wziąć ślub.

Eugeniusz z Rolnik szuka żona marzy o drugim małżeństwie

“Wiem, że niewiele czasu mi zostało. Ale jestem gotowy na drugie małżeństwo. Chciałbym, mimo wieku, przeżyć z drugą osobą jeszcze dużo dobrego. I o swoje szczęście będę walczył do końca” - zdradził Eugeniusz.

Rolnik miał już żonę, z którą był ponad 15 lat, ale niechętnie opowiada o tym małżeństwie. Teraz szuka partnerki, która będzie dla niego wsparciem, ale też pomoże mu w prowadzeniu 15 hektarowego gospodarstwa. Myślicie, że którą kandydatkę na żonę wybierze?

