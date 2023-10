Program "Rolnik szuka żony" już od kilku lat cieszy się ogromną popularnością i rekordowymi wynikami oglądalności. Dzięki randkowemu show stacji TVP1, poznaliśmy również Martę Manowską, bez której chyba już nikt nie wyobraża sobie tego programu. Prowadząca "Rolnik szuka żony" otwiera serca rolników i pomaga im rozwiać wszelkie wątpliwości - jest naprawdę wielkim wsparciem dla uczestników. O niesamowitej relacji z Martą Manowską,opowiedziała nam ostatnio jedna z bohaterek 8. edycji, Elżbieta.

Elżbieta w 8. edycji "Rolnik szuka żony", podobnie jak pozostali rolnicy, mogła liczyć na ogromne wsparcie Marty Manowskiej. To właśnie prowadząca program pomagała jej w rozterkach miłosnych i pomogła także otworzyć się Elżbiecie na dalsze poznawanie kandydatów. Jak się okazało, pomiędzy paniami zrodziła się wyjątkowa więź, która trwa do dziś!

- No Marta to... jest słodko. Dla mnie to córka i w ogóle to jest osoba, której się nie da nie kochać. [...] Nie ma dużo takich ludzi jak Marta. To jest kochana osoba. Ja ją uwielbiam - powiedziała nam Elżbieta.