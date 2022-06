"Rolnik szuka żony": Bogusia przeżywa trudne chwile po śmierci Krzysztofa. Kto jej teraz pomaga?

Bogusia i Krzysztof są pierwszą parą w 8. edycji "Rolnik szuka żony", która zadeklarowała uczucia. W ostatnim odcinku rolnik mówił wprost, że chcieliby, aby Bogusia przeprowadziła się do niego jak najszybciej, a jego najbliżsi mówią wprost, że w końcu jest szczęśliwy i widać, jak bardzo się zmienił. Teraz okazuje się, że widzowie dostrzegli coś jeszcze i jest to... pierścionek na palcu Bogusi! Czy to oznacza, że zaręczyny odbyły się jeszcze w trakcie trwania programu? Bogusia z "Rolnik szuka żony" 8 pokazała pieścionek zaręczynowy? W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Bogusia i Krzysztof wybrali się na romantyczną randkę, podczas której nie szczędzili sobie czułości. To wtedy po raz pierwszy można było dostrzec złoty pierścionek na palcu kandydatki rolnika, a Krzysztof zapytał wprost "nie za ciasny". Czy to oznacza, że Krzysztof podarował go swojej wybrance? Pierścionek doskonale widoczny był również podczas wieczornego spotkania z rodziną, a internauci piszą wprost, że para jest już po zaręczynach. Bogusia już zaręczona Nie ma w tym nic zaskakującego, w końcu już od jakiegoś czasu widzowie spekulują na temat ślubu Bogusi i Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" , który miałby się odbyć 27 listopada. Krzysztof nie ukrywa, że zależy mu na Bogusi i jego kandydatka może się do niego przeprowadzać. Krzysztof mówi wprost, że chciałby, żebym jak najszybciej tu zamieszkała, żeby tu tworzyć dom. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauci piszą o ślubie Bogusi i Krzysztofa, zdradzają datę ceremonii Tymczasem część widzów jest mocno zaskoczona, że para tak szybko zdecydowała się na wyznanie miłości i poważne deklaracje, ale fani...