Adam Kraśko, znany z pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" , pochwalił się swoją nową piosenką disco polo. Utwór nosi tytuł "Wigry3" i, jak sama nazwa wskazuje, jest o rowerze popularnym w latach 80. w Polsce. Kiedyś wszyscy marzyli by go mieć. Adam Kraśko miał :), a teraz napisał o tym piosenkę i ją wykonał. Możecie jej posłuchać w całości. I jak Wam się podoba? Wiemy, że Adam Kraśko będzie nagrywał do tej piosenki teledysk. Popularny rolnik stawia teraz na karierę muzyczną i jest to jego drugi utwór w gatunku disco polo. Pierwszy nawiązywał do wybranki z programu "Rolnik szuka żony" Ani i nosił tytuł "Oj, Aniu, Aniu" . Adam Krasko skupia się też na swoim życiu uczuciowym i znajomości z sąsiadką Martyną. Czy znajdzie w końcu żonę?