W "Rolnik szuka żony 8" losy bohaterów potoczyły się wyjątkowo różnie. Stanisław nie znalazł miłości w programie, w jednym z odcinków pożegnał wszystkie kandydatki, z kolei Kamil znalazł tą jedyną - Joasię, oświadczył się dziewczynie i teraz oboje planują ślub. Co o ich związku sądzi Pytlarz? Zobaczcie!

Związek Joasi i Kamila już w show rozwijał się w błyskawicznym tempie. Kamil w finałowym odcinku oświadczył się wybrance, zaraz potem para informowała o ślubnych planach. Czy to nie za szybko? O zdanie zapytaliśmy Stanisława, który miał okazję obserwować to, jaką parą na co dzień są Kamil i Joanna!

Są nierozłączni, cały czas obok siebie, widać że ta miłość kwitnie! Z tego co rozmawiałem z Kamilem, on jest pewien tej decyzji, widać to po nim… […] Myślę, że podjął dobrą decyzję! - mówi nam Stanisław.