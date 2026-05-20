Finał "Love is Blind: Polska" miał być dla Julity i Jacka domknięciem ryzykownego eksperymentu i testem, czy relacja zbudowana w programie wytrzyma starcie z codziennością. W ostatnim odcinku miłosnego hitu Netflixa para stanęła na ślubnym kobiercu, ale zamiast spokojnego "tak", widzowie dostali emocjonalną huśtawkę. Najpierw łzy pojawiły się jeszcze przed ceremonią, a napięcie w trakcie i ostateczna decyzja Julity o zakończeniu relacji wprawiła wszystkich w osłupienie.

Od początku między nimi iskrzyło i nie zawsze w dobrym sensie. Julita i Jacek mieli momenty bliskości, ale też spięcia oraz problemy z komunikacją, które narastały, gdy emocje brały górę. W tle przewijały się wcześniejsze komplikacje z programu, w tym głośny wątek czworokąta z Darią i Filipem, który dolał niepewności i uruchomił serię trudnych rozmów. Do tego doszła ostra wymiana zdań Jacka i Julity z "Love is Blind: Polska" podczas podróży przedślubnej, która na dobre zmieniła ich postrzeganie wspólnej relacji.

Tuż przed ceremonią napięcie było już wyczuwalne. Z jednej strony pojawiały się deklaracje i nadzieja, że finał przyniesie przełom, z drugiej Julita coraz mocniej podkreślała, że chce wejść w decyzję z pełną pewnością. Dla niej to nie była scena w programie, tylko moment, który miał ustawić jej życie na nowo. I właśnie dlatego, im bliżej było do wejścia na salę ślubną, tym wyraźniej przebijał się strach, czy ta relacja naprawdę daje jej to, czego potrzebuje.

W dniu finału emocje Jacka wymknęły się spod kontroli jeszcze zanim ceremonia na dobre się zaczęła. Widać było, że stres go przytłacza: pojawił się płacz, a później nerwowe zachowania, które zwróciły uwagę gości i potęgowały napięcie. Gdy padły finałowe słowa, Julita ostatecznie odmówiła ślubu. Uzasadniła to bólem i poczuciem rozczarowania, mówiąc wprost, że nie tak wyobraża sobie małżeństwo.

Poczułam więcej niż chciałam, mimo to dziś stoję tu ze złamanym sercem, rozbitym na tysiące kawałków, nie tak wyobrażam sobie małżeństwo, dlatego dziś mówię ''nie''. - wyznała na ślubnym kobiercu Julita z ''Love is Blind: Polska''.

W tym finale szczególnie mocno wybrzmiało nie tylko niepokojące zachowanie Jacka, niepewność Julity, ale też obecność dorosłego syna uczestniczki "Love is Blind: Polska", który wprost mówił, że nie chce kolejnego ślubu mamy, ale równocześnie dawał jasny sygnał, że jej szczęście jest najważniejsze. W dniu ceremonii stał obok i wspierał ją, kiedy emocje stały się zbyt ciężkie do uniesienia. Po decyzji Julita nie ukrywała, że jest jej trudno i że boli ją sam fakt, iż syn musi to oglądać.

Boli mnie, że znów cię wciągnęłam w taką historię - mówiła do syna Julita z ''Love is Blind: Polska''.

Po gorzkich słowach Julity na ślubnym kobiercu Jacek nie wytrzymał.

Bardzo mi przykro. Po prostu się rozjechaliśmy, to nie tak, że tam było źle między nami, tylko nie kliknęło na płaszczyznach, na których, w moim mniemaniu, powinno kliknąć, bez których nie ma nic. I tak samo bym odpowiedział: ''nie''. - mówił Jacek z ''Love is Blind: Polska''.

Czuję się oszukana, bo Jacek czasem mi mówił, że zależy mu na mnie, na nas, a ja bardzo mocno to czułam. Ja czułam, że Jacek powie ''nie''. Ja to czułam od dawna - wyznała Julita z ''Love is Blind: Polska''.

Na koniec Julita i Jacek mieli jeszcze okazję zamienić ze sobą kilka słów.

Ja do końca chciałam powiedzieć ''tak'', ale czułam, że ty nie chcesz (...). Ty już od dawna wiedziałeś, że to nie jestem ja. A ty chciałeś zaufać eksperymentowi, nie mnie, nie sobie, i wciągnąłeś mnie w to dalej. A ja coraz mocniej się angażowałam. Ja naprawdę poczułam coś więcej, niż bym chciała. A od ciebie czułam totalny chłód i mnie to naprawdę boli. Naprawdę myślałam, że to się inaczej skończy. - mówiła z rozżaleniem Julita.

Ja też nie czułem tej bliskości z twojej strony. Rozjeżdżaliśmy się. A to, że mówiłem ci, że tak wygląda eksperyment i zróbmy wszystko, żeby się dowiedzieć i na końcu móc powiedzieć z pełną świadomością, że zrobiliśmy wszystko, żeby sprawdzić, czy to może wyjść czy nie. Ja uważam, że zrobiliśmy wszystko, ze swojej strony mogę powiedzieć, żeby sprawdzić, czy ta decyzja jest słuszna. Ja nie dałbym ci tego, czego ty oczekujesz. Zrobilibyśmy sobie krzywdę, na siłę próbując - przyznał Jacek.

