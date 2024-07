Znamy pierwszego uczestnika programu "Rolnik szuka żony 3" - to Szymon, 29-letni kawaler z województwa zachodniopomorskiego. Jest właścicielem 45-hektarowego gospodarstwa, zajmuje się hodowlą bydła. Szymon jest bardzo wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak sam mówi, żyje w jedności z Bogiem i naturą. Takiej też szuka partnerki! Szymon wraz z Martą Manowską pojawił się na jesiennej ramówce TVP. Co nam powiedział o udziale w show i poszukiwaniach partnerki?

Mogę Was tylko zaprosić, żeby ludzie zobaczyli, jak w naturze, jak w dzikim plenerze próbuję poznać dziewczynę. Żonę. Kontakty z dziewczynami? Okazało się, że jednak nie jest tak źle, bo do tej pory ciężko było w tym temacie i to była poważna decyzja, żeby zgłosić się do programu - mówi nam Szymon z Rolnik Szuka Żony 3.