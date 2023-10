Już w najbliższy piątek Polsat wyemituje kolejny odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie znów będą mogli zobaczyć niesamowite metamorfozy gwiazd 15. edycji muzycznego show. Na scenie zaprezentuje się m.in. Paulina Sykut, która tym razem wcieli się w Korę Jackowską.

Ja bardzo chciałam wylosować piosenkę Kory. Pomimo, że wychowywałam się na jej muzyce, uwielbiałam ją, i jest ona dla mnie Artystką, która mnie zbudowała, to kiedy zaczęłam pracować nad jej piosenką to pomyślałam sobie, to wcale nie jest wszystko takie łatwe; pomimo tego, że ta Kora wciąż śpiewa we mnie- mówiła Paulina Sykut przed swoim występem.

Paulina Sykut na scenie miała przy sobie wyjątkowy talizman, który w przeszłości otrzymała od samej Kory. Czy talizman z czterolistną koniczyną i pięknym motylem przyniósł jej szczęście? Tego dowiemy się w najbliższy piątek! Program rusza o godzinie 20:05.

Teraz zobaczcie wyjątkowy fragment show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym Paulina Sykut zaśpiewała piosenkę Kory!

Przypominamy, że Kora Jackowska zmarła w lipcu 2018 roku. Wokalistka przegrała wieloletnią walkę z nowotworem.

Paulina Sykut i Kora Jackowska spotkały się w programie "Must Be The Music". Wokalistka była jurorką, a Paulina Sykut prowadziła muzyczne talent show.