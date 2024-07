Kumple po "Agencie"? Najbardziej zaprzyjaźnili się Antek Królikowski i Tomasz Oświeciński. Gdzie można ich spotkać poza salonami? Panowie spotykają się na przykład na... siłowni! Ale Antek nie trenuje z Tomkiem, z rad trenera personalnego korzysta za to jego dziewczyna - Kasia Sawczuk!

Po programie spotykamy się z Tomkiem prywatnie, ja chodzę na tę samą siłownię co on. Mojej Kasi, kiedy przychodzi ze mną, pomaga Tomek i widać, że zna się na tym świetnie. Więc jeśli mamy okazję porozmawiać ze specjalistą, to super, że mamy takiego przyjaciela - powiedział Party.pl Antek.