Wielki finał "The Traitors. Zdrajcy" już za nami! Dziś wieczorem widzowie zobaczyli ostatni odcinek pierwszej polskiej edycji programu, który stał się hitem w wielu krajach. A kto wygrał show TVN? Czy pieniądze zgarnął zdrajca? A może to lojalni triumfowali w finale? Teraz wszystko stało się jasne!

Pod koniec lutego tego roku na antenie TVN odbyła się premiera pierwszej polskiej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Na początku w programie rywalizowało 24 graczy, ale do finału weszli najlepsi z najlepszych. W ostatnim odcinku hitu o zwycięstwo walczyli: Justyna, Manae, Patryk Olga (która była zdrajcą) oraz Stanley. Cała 5 musiała wziąć udział w ostatniej misji, podczas której zgarnęli 100 tysięcy złotych. Po wykonaniu zadania uczestnicy spotkali się przy okrągłym stole i musieli wyeliminować osobę, którą uważają za zdrajcę, lub poświęcić lojalnego. Ostatecznie, tuż przed ścisłym finałem z programem pożegnał się Patryk.

W ścisłym finale spotkali się: Manae, Justyna, Olga i Stanley. O tym, kto wygrał program uczestnicy zdecydowali w finałowej rundzie. Wszyscy musieli powiedzieć, czy ich zdaniem jest jeszcze wśród nich zdrajca. Tylko Manae uznała, że nie, a pozostali chcieli kontynuować eliminację. Gracze po raz kolejny musieli wskazać osobę, która pożegna się z programem i ich decyzją z "The Traitors. Zdrajcy" odpadła... Olga, która była ostatnim zdrajcą w grupie.

To jednak nie był koniec wielkich emocji! Okazało się bowiem, że po wyeliminowaniu Olgi Justyna i Stanley chcieli jeszcze sprawdzić Manae, która również musiała pożegnać się z programem. I tak stało się jasne, że zwycięzcami pierwszej polskiej edycji "The Traitors. Zdrajcy" zostali Justyna i Stanley!

Gratulujemy!

Justyna i Stanley wygrali "The Traitors. Zdrajcy" i podzielili się wygraną, czyli kwotą aż 326 tysięcy złotych! Zwycięzcy mieli powody do świętowania, a Manae nie ukrywała rozczarowania, że została wyeliminowana w takim momencie.

Moja naiwność i zaufanie do ludzi nie znają granic. Myślałam, że jak odkryliśmy razem Piotra, i tak samo zdemaskowałam Dominikę razem z Sandrą, to są wystarczające dowody na to, że jestem lojalna. Wiedzieli to doskonale, przynajmniej Stanley. Mam wrażenie, że zrobił to dla pieniędzy. Dosłownie liczyłam, że się pos*ają i pocieknie im nogawką. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tym momencie

ostro podsumowała Manae.