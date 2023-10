Najnowsza edycja tanecznego show TVP - "Dance Dance Dance" - budzi coraz więcej emocji. Co ciekawe, najgłośniej komentuje się występy Roksany Węgiel, która z odcinka na odcinek zbiera coraz surowsze oceny od jurorów. Doszło nawet do tego, że młoda piosenkarka niedawno nie wytrzymała i popłakała się przez komentarze Agustina Egurroli. Okazuje się, że również najnowszy odcinek nie będzie łatwy dla artystki. Podczas prób do najnowszego epizodu "Dance Dance Dance" doszło do niebezpiecznego wypadku. Podczas tańca z drewnianymi rekwizytami partnerująca Roxie Oliwia Góeniak została uderzona w oko.

Reklama

Naszym rekwizytem były pałki. Niestety dostałam nią w oko - relacjonuje partnerująca Roksanie Węgiel, Oliwia Górniak.

Roksana nie ukrywała swojego przerażenia sytuacją.

Miałam przed oczami najczarniejsze scenariusze. To było szokujące i paraliżujące dla wszystkich - dodała Roksana Węgiel.

Sytuacja wyglądała naprawdę poważnie. Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Zobacz także: Agustin Egurrola nie ma litości dla Roxie Wegiel. Przez niego płakała. "Dziś powiedział bym tak samo"

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP